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4 декабря 2018, 15:41



На следующей неделе в Норильске начнется выдача новогодних подарков.

17 тысяч штук сладких наборов поступили на территорию 3 декабря. Стоимость одного подарка – 1200 рублей. Деньги на покупку выделены из местного бюджета. В этом году новогодний подарок представлен в виде спортивной сумки для коньков или роликов, мягкой игрушки – символа 2019 года и кондитерского набора. Выдача новогодних подарков учреждениям бюджетной сферы будет проводиться с 10 по 14 декабря.

Просмотров:234 Подарки приобретены для детей работников бюджетных организаций и отдельных категорий (дети-инвалиды, сироты, опекаемые, воспитанники интернатов, социального приюта, дети безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗ) в возрасте до 14 лет.17 тысяч штук сладких наборов поступили на территорию 3 декабря. Стоимость одного подарка – 1200 рублей. Деньги на покупку выделены из местного бюджета.В этом году новогодний подарок представлен в виде спортивной сумки для коньков или роликов, мягкой игрушки – символа 2019 года и кондитерского набора.Выдача новогодних подарков учреждениям бюджетной сферы будет проводиться с 10 по 14 декабря.