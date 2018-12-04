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4 декабря 2018, 15:43



Около сотни норильских школьников проведут новогодние каникулы в Московской области.

Смена продлится с 24 декабря по 13 января. Для детей запланирована масштабная культурная и оздоровительная программа. Оплата проезда и 50% путевки осуществляется из средств местного бюджета.

Просмотров:160 В оздоровительный лагерь «Чайковский» отправятся 90 человек: участники музыкального коллектива Кайерканской школы искусств «Брасс-банда», хореографического ансамбля «Шкода», представители детско-молодежного объединения «Спектр», активисты общеобразовательных учреждений, а также участники Всероссийского общественного военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ".Смена продлится с 24 декабря по 13 января. Для детей запланирована масштабная культурная и оздоровительная программа.Оплата проезда и 50% путевки осуществляется из средств местного бюджета.