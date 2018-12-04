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4 декабря 2018, 15:54



Этнокультурный праздник проведет в Норильске казахская диаспора.

Праздничная программа пройдет сразу на нескольких площадках. В рамках мероприятия состоятся: занимательный урок для детей «Путешествие в Казахстан» с видеопрезентацией и викториной; выставочная экспозиция с презентацией предметов народного творчества, национальной одежды; площадка «Национальные игры» с вручением призов; выставка-дегустация блюд национальной кухни; конкурс чтецов с вручением призов; демонстрация казахских мультфильмов; круглый стол «Сохранение этнокультурных связей казахов Красноярского края». В гости на праздник приглашены представители всех национально-культурных объединений Большого Норильска. Мероприятие проводится в рамках плана мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края.

Просмотров:158 Мероприятие, направленное на поддержание этнокультурных связей казахов Красноярского края, пройдет 8 декабря с 12.00 до 15.00 в МБУ «Молодежный центр» (ул. Советская, 9). Организатором выступает местная общественная организация национально-культурной автономии казахов «ЫНТЫМЫК» (Содружество) г. Норильска. В качестве партнеров выступают управление административной практики администрации города Норильска и МБУ «Молодежный центр».Праздничная программа пройдет сразу на нескольких площадках. В рамках мероприятия состоятся:занимательный урок для детей «Путешествие в Казахстан» с видеопрезентацией и викториной;выставочная экспозиция с презентацией предметов народного творчества, национальной одежды;площадка «Национальные игры» с вручением призов;выставка-дегустация блюд национальной кухни;конкурс чтецов с вручением призов;демонстрация казахских мультфильмов;круглый стол «Сохранение этнокультурных связей казахов Красноярского края».В гости на праздник приглашены представители всех национально-культурных объединений Большого Норильска. Мероприятие проводится в рамках плана мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края.