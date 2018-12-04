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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:44 Норильск вовсю готовится к новогодним праздникам. О том, что ждет горожан, рассказала в ходе общегородской планерки заместитель главы г.Норильска Наталья Коростелева
17:11 Сегодня в поселке Мессояха открылся новый блок торгового обслуживания для работников Мессояхского газового месторождения АО «Норильскгазпром».
16:06 На Норильск движется циклон, который потеснит хозяйствовавший неделю на нашей территории сибирский антициклон.
15:59 Житель Норильска пойдет под суд за хранение гашиша в крупном размере.
15:54 Этнокультурный праздник проведет в Норильске казахская диаспора.
15:43 Около сотни норильских школьников проведут новогодние каникулы в Московской области.
15:41 На следующей неделе в Норильске начнется выдача новогодних подарков.
15:35 В Норильске управление социальной политики проведет для горожан день открытых дверей.
15:29 В норильской школе-интернате прошел фестиваль сказок народов России. Выступление воспитанников школы и одновременно актеров театральной студии «Закулисье» прошло с аншлагом.
15:13 Красноярские ученые нашли связь между стрессом и ухудшением зрения.
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