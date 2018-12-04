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4 декабря 2018, 15:59



Житель Норильска пойдет под суд за хранение гашиша в крупном размере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Просмотров:168 Сотрудниками отдела наркоконтроля отдела МВД России по г. Норильску в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан 51-летний мужчина, у которого в автомобиле находился полимерный пакет с веществом темного цвета внутри. Содержимое пакета было направлено на исследование. Эксперты дали заключение, что мужчина приобрел 42,2 грамма гашиша.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.