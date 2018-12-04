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4 декабря 2018, 16:06



На Норильск движется циклон, который потеснит хозяйствовавший неделю на нашей территории сибирский антициклон.

Уже в пятницу идущий циклон пройдет мимо, температура воздуха снова немного упадет, до -25С, но в выходные на нашу территорию придет новый циклон, однако прогнозов о силе ветра и возможности метели синоптики пока не дают.

Просмотров:313 По данным на 13 часов 4 декабря синоптики зарегистрировали -39С в Норильске, -29С в Алыкеле, и постепенно температура будет повышаться. Циклон принесет с собой ветер и осадки. Уже завтра ожидается снег, низовая метель, ветер южный 9-14 м/с, в горных районах – 18-23 м/с. Температура составит -15-20С (максимальное значение). Такая погода продлится в городе два дня, идущий циклон обширный, говорят специалисты. В настоящее время он добрался до Карского моря, уже задувает на Диксоне и в поселке Караул. Но антициклон не сдается, потому норильчане сейчас страдают об обеих «напастей» сразу – и от мороза, и от ветра.Уже в пятницу идущий циклон пройдет мимо, температура воздуха снова немного упадет, до -25С, но в выходные на нашу территорию придет новый циклон, однако прогнозов о силе ветра и возможности метели синоптики пока не дают.