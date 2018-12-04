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4 декабря 2018, 17:11



Сегодня в поселке Мессояха открылся новый блок торгового обслуживания для работников Мессояхского газового месторождения АО «Норильскгазпром».

В составе пищевого производства – овощной цех, холодный цех по производству салатов и холодных закусок, мясорыбный цех, цех по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, горячий и другие. В рамках реализации данного проекта также закуплено новое оборудование: холодильные прилавки, витрины-шкафы, лари и камеры, плиты электрические, пекарские печи, оборудование линии раздачи, всего более 40 наименований. Новое современное оборудование позволит увеличить ассортимент привычного для газовиков меню. Уютный зал новой столовой рассчитан на 24 посадочных места. Увеличилась площадь и нового помещения магазина. Это добавило комфорта для его посетителей, а также позволило расширить ассортимент товаров, который традиционно учитывает потребности вахтовиков. Данный проект направлен на улучшение социально-бытовых условий газовиков. Кроме того, по традиции в числе постоянных посетителей столовой и магазина – коренное население тухардской тундры, с которым на протяжении долгих лет у норильских газовиков сложилось тесное и плодотворное взаимодействие. Здание блока торгового обслуживания было построено в рамках Плана реализации проектов 2017-2018 гг. Здание является модульным, общая площадь помещений - 523,86 м2. Основанием является каркас из металлических труб, что позволит в случае необходимости переместить здание блока торгового обслуживания на новое место установки без разборки и с минимальными затратами. Стоимость проекта составила 55 млн рублей.

Просмотров:156 Новый блок торгового обслуживания включает в себя столовую, магазин, пекарню и складские помещения.В составе пищевого производства – овощной цех, холодный цех по производству салатов и холодных закусок, мясорыбный цех, цех по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, горячий и другие. В рамках реализации данного проекта также закуплено новое оборудование: холодильные прилавки, витрины-шкафы, лари и камеры, плиты электрические, пекарские печи, оборудование линии раздачи, всего более 40 наименований. Новое современное оборудование позволит увеличить ассортимент привычного для газовиков меню. Уютный зал новой столовой рассчитан на 24 посадочных места.Увеличилась площадь и нового помещения магазина. Это добавило комфорта для его посетителей, а также позволило расширить ассортимент товаров, который традиционно учитывает потребности вахтовиков.Данный проект направлен на улучшение социально-бытовых условий газовиков. Кроме того, по традиции в числе постоянных посетителей столовой и магазина – коренное население тухардской тундры, с которым на протяжении долгих лет у норильских газовиков сложилось тесное и плодотворное взаимодействие.Здание блока торгового обслуживания было построено в рамках Плана реализации проектов 2017-2018 гг.Здание является модульным, общая площадь помещений - 523,86 м2. Основанием является каркас из металлических труб, что позволит в случае необходимости переместить здание блока торгового обслуживания на новое место установки без разборки и с минимальными затратами.Стоимость проекта составила 55 млн рублей.