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4 декабря 2018, 17:44



Норильск вовсю готовится к новогодним праздникам. О том, что ждет горожан, рассказала в ходе общегородской планерки заместитель главы г.Норильска Наталья Коростелева

Во всех районах пройдут благотворительные показы сказок для льготной категории горожан. В Публичной библиотеке и во всех филиалах Централизованной библиотечной системы с 23 по 29 декабря пройду новогодние представления, викторины и творческие мастерские. В Музее Норильска по коллективным заявкам с 15 декабря по 6 января будут проходить праздничные программы. В учреждениях дополнительного образования пройдут отчетные концерты, выставки, утренники, тематические программы и дискотеки. Пять школьников за счет средств краевого бюджета отправятся отмечать Новый год в Москву на Кремлевскую елку.

Просмотров:157 Официальный старт праздничному калейдоскопу даст открытие снежных городков, которое состоится 21 декабря в Талнахе и Кайеркане, и 22 - в Центральном районе. После этого во всех культурно-досуговых учреждениях начнутся детские утренники и новогодние сказки. В частности, в Городском центре культуры пройдет 19 новогодних представлений, в КДЦ им.Высоцкого - 14, в КДЦ «Юбилейный» покажут шесть сказок. Снежногорцы тоже смогут попасть на новогоднее представление для детей и бал-маскарад для взрослых.Во всех районах пройдут благотворительные показы сказок для льготной категории горожан. В Публичной библиотеке и во всех филиалах Централизованной библиотечной системы с 23 по 29 декабря пройду новогодние представления, викторины и творческие мастерские. В Музее Норильска по коллективным заявкам с 15 декабря по 6 января будут проходить праздничные программы.В учреждениях дополнительного образования пройдут отчетные концерты, выставки, утренники, тематические программы и дискотеки.Пять школьников за счет средств краевого бюджета отправятся отмечать Новый год в Москву на Кремлевскую елку.