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5 декабря 2018, 10:44



Житель Норильска превратил свою квартиру в нарколабораторию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 56-летний местный житель в своей квартире организовал производство запрещенных веществ. Злоумышленник был задержан в подъезде жилого дома. При себе у мужчины было почти 0.5 г марихуаны. Во время осмотра жилья подозреваемого сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли наркотическое вещество растительного происхождения. Химическая экспертиза установила, что это марихуана массой более 360 г. Кроме этого, оперативники изъяли два куста конопли общей массой свыше 660 г, которые злоумышленник выращивал при помощи подручных средств. В отношении жителя Норильска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю со ссылкой на ОМВД России по г. Норильску.

Просмотров:77 Деятельность нарколаборатории по выращиванию конопли пресекли оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 56-летний местный житель в своей квартире организовал производство запрещенных веществ. Злоумышленник был задержан в подъезде жилого дома. При себе у мужчины было почти 0.5 г марихуаны.Во время осмотра жилья подозреваемого сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли наркотическое вещество растительного происхождения. Химическая экспертиза установила, что это марихуана массой более 360 г. Кроме этого, оперативники изъяли два куста конопли общей массой свыше 660 г, которые злоумышленник выращивал при помощи подручных средств.В отношении жителя Норильска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю со ссылкой на ОМВД России по г. Норильску.