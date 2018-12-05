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5 декабря 2018, 10:52



Краевой фонд капитального ремонта МКД усиливает работу с должниками.

Работа уже завершена в 30 муниципальных образованиях края. Юристы фонда подали исковые заявления на сумму более 105 миллионов рублей. В отношении таких должников вынесены судебные приказы с требованием погасить задолженность и возместить судебные издержки, сообщает региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Для тех граждан, которые не имеют возможности оплатить всю сумму долга целиком, фонд предлагает оформление договора рассрочки платежа на срок до 36 месяцев, который можно оформить в офисе фонда или в любом отделении энергосбыта. Жители Норильска могут оформить договор рассрочки в ООО «СеверныйБыт», жители Назарова – в ООО «ЕРКЦ», жители Дудинки и Игарки могут обратиться через форму обратной связи на сайте фонда: www.fondkr24.ru, раздел «обращения». Собственник должен будет выплачивать текущий ежемесячный взнос + часть долга, определённую договором рассрочки. При этом 87,2% жителей Красноярского края добросовестно в срок уплачивают взносы на капитальный ремонт, говорится в сообщении.

Просмотров:77 Темпы принудительного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт в текущем году выросли в пять раз. Претензионно-исковая деятельность в отношении должников по взносам на капитальный ремонт проходит по упрощенной процедуре - без необходимости присутствия в суде.Работа уже завершена в 30 муниципальных образованиях края. Юристы фонда подали исковые заявления на сумму более 105 миллионов рублей. В отношении таких должников вынесены судебные приказы с требованием погасить задолженность и возместить судебные издержки, сообщает региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.Для тех граждан, которые не имеют возможности оплатить всю сумму долга целиком, фонд предлагает оформление договора рассрочки платежа на срок до 36 месяцев, который можно оформить в офисе фонда или в любом отделении энергосбыта.Жители Норильска могут оформить договор рассрочки в ООО «СеверныйБыт», жители Назарова – в ООО «ЕРКЦ», жители Дудинки и Игарки могут обратиться через форму обратной связи на сайте фонда: www.fondkr24.ru, раздел «обращения». Собственник должен будет выплачивать текущий ежемесячный взнос + часть долга, определённую договором рассрочки.При этом 87,2% жителей Красноярского края добросовестно в срок уплачивают взносы на капитальный ремонт, говорится в сообщении.