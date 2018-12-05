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5 декабря 2018, 11:18



В Норильске в Центре готового бизнеса и франчайзинга прошел семинар от основателя сети «Беби-клуб» из Москвы Юрия Белонощенко.

В ходе семинара рассматривались такие важные для начинающих бизнесменов темы, как «Решение в сфере готового бизнеса и франчайзинга для предпринимателей Норильска – как правильно выбрать бизнес», «Лицензия и франчайзинг как форма готового бизнеса. Подводные камни и на что обратить внимание при выборе бизнеса для себя», «Алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса». В течение двух часов участники семинара делились идеями и опытом, дискутировали, рассматривали тему с разных сторон. «Было очень интересно услышать мнения о франчайзинге и готовом бизнесе от профессионалов, которые уже не один год занимаются предпринимательством и делают это успешно. Разговор был предметный, все доводы основаны на практических примерах. Звучали полезные рекомендации, так называемые лайфхаки, которые помогают повысить эффективность в бизнесе. И о франшизах, к моему интересу, говорилось очень подробно», - приводит пресс-служба АРН рассказ о своих впечатлениях доцента НГИИ, кандидата экономических наук Романа Куляна. По итогам семинара сразу несколько человек заинтересовались франшизой «Беби-клуба», возникли идеи о сотрудничестве и по другим направлениям бизнеса. Это означает, что вскоре в Норильске появятся новые предприниматели и, как следствие, новые проекты для города, говорится в сообщении АРН.

Просмотров:61 На встречу с московским бизнесменом пришли и уже действующие предприниматели, и те, кто только собирается открыть собственное дело.В ходе семинара рассматривались такие важные для начинающих бизнесменов темы, как «Решение в сфере готового бизнеса и франчайзинга для предпринимателей Норильска – как правильно выбрать бизнес», «Лицензия и франчайзинг как форма готового бизнеса. Подводные камни и на что обратить внимание при выборе бизнеса для себя», «Алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса».В течение двух часов участники семинара делились идеями и опытом, дискутировали, рассматривали тему с разных сторон.По итогам семинара сразу несколько человек заинтересовались франшизой «Беби-клуба», возникли идеи о сотрудничестве и по другим направлениям бизнеса. Это означает, что вскоре в Норильске появятся новые предприниматели и, как следствие, новые проекты для города, говорится в сообщении АРН.