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5 декабря 2018, 12:18

Аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева.


Результаты финального тура по выбору имен для российских 47 аэропортов – участников акции экспертный совет общенационального проекта утвердил 4 декабря.
В частности, аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. Из 30 392 голосов за него отданы 14 991 (49% от общего количества), за Михаила Водопьянова – 9332 (30%), за Александра Сотникова – 6096 (19%).
Норильчанам излишне рассказывать, кто такой Николай Урванцев, это имя знакомо каждому с детства: достаточно сказать, что именно он дал названия большинству окрестных гор и рек, Урванцев поставил нулевой пикет - стартовую топографическую точку нашей территории, и именно его экспедиция заложила дом, ставший первым жилым строением нашего города. Для гостей Норильска можно добавить, что Николай Урванцев был геологом и географом, доктором геолого-минералогических наук, исследователем и первопроходцем Таймыра и Северной Земли, одним из первооткрывателей норильских месторождений. В 1977 году его имя дано новому минералу урванцевиту, обнаруженному в медно-никелевых сульфидных рудах Талнахского месторождения. В 1985 году в честь Николая Урванцева названа одна из норильских улиц - Набережная Урванцева, есть улица его имени и в Красноярске. В 2017 году на деньги, собранные горожанами и при финансовой поддержке «Норникеля», ему был установлен памятник на центральной улице Норильска.
Воздушная гавань Красноярска будет носить имя Дмитрия Хворостовского. Из 135 983 проголосовавших эту кандидатуру поддержали 56 053 человек (41%). Василия Сурикова поддержали 54 093 участников (39%), Виктора Астафьева – 25 837 (19%).

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    Список новостей

 5 декабря 2018 
18:17   В Молодежном центре Норильска проходит форум «Я - ДОБРОВОЛЕЦ!». 18:13   На Таймыре продолжается процедура досрочного голосования.
18:07   Гостьей MediaШколы на Таймыре стала редактор и журналист образовательного портала Arzamas. 17:42   Сегодня жители четвертого микрорайона в Талнахе более шести часов оставались без отопления.
16:31   В этом году ежегодная молодежная премия главы города Норильска отметила свое совершеннолетие. За 18 лет кандидатами стали 896 человек и 308 - лауреатами. 16:19   Нынешнюю зиму в Норильске характеризуют как малоснежную. Это подтверждают сухие цифры статистики предприятий, занимающихся снегоуборкой.
16:13   Норильский Заполярный театр драмы начал подготовку к творческой ежегодной лаборатории «Полярка». Она пройдет с 14 по 20 января 2019 года. 15:19   В Норильске объявлен конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.
15:16   1276 норильских выпускников 11-х классов приняли участие в итоговом сочинении, выступающим допуском к государственной итоговой аттестации. 15:04   В Норильске регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
14:24   38 юных северян посвятят в пионеры. 14:20   Специалисты норильского управления соцполитики проведут встречу с малообеспеченными гражданами.
13:08   На Таймыре введен карантин из-за обнаружения бешенства у собаки. 13:03   С 21 по 23 декабря в спортивном зале «Геркулес» (пл. Металлургов, 25а) пройдет чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Евгения Темина.
12:18   Аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. 11:18   В Норильске в Центре готового бизнеса и франчайзинга прошел семинар от основателя сети «Беби-клуб» из Москвы Юрия Белонощенко.
10:52   Краевой фонд капитального ремонта МКД усиливает работу с должниками. 10:44   Житель Норильска превратил свою квартиру в нарколабораторию.

 4 декабря 2018 
17:44   Норильск вовсю готовится к новогодним праздникам. О том, что ждет горожан, рассказала в ходе общегородской планерки заместитель главы г. Норильска Наталья Коростелева. 17:11   Сегодня в поселке Мессояха открылся новый блок торгового обслуживания для работников Мессояхского газового месторождения АО «Норильскгазпром».
16:06   На Норильск движется циклон, который потеснит хозяйствовавший неделю на нашей территории сибирский антициклон. 15:59   Житель Норильска пойдет под суд за хранение гашиша в крупном размере.
15:54   Этнокультурный праздник проведет в Норильске казахская диаспора. 15:43   Около сотни норильских школьников проведут новогодние каникулы в Московской области.
15:41   На следующей неделе в Норильске начнется выдача новогодних подарков. 15:35   В Норильске управление социальной политики проведет для горожан день открытых дверей.
15:29   В норильской школе-интернате прошел фестиваль сказок народов России. Выступление воспитанников школы и одновременно актеров театральной студии «Закулисье» прошло с аншлагом. 15:13   Красноярские ученые нашли связь между стрессом и ухудшением зрения.
14:28   Из Норильска в Новосибирск. В календаре игр Суперлиги произошли изменения. 12:39   В Сочи разыграли 16-й корпоративный турнир по мини-футболу среди команд группы компаний «Норникель».
11:59   В Норильске будут судить 47-летнего местного жителя за кражу денег у собутыльника. 11:42   Подозреваемый в совершении ДТП на Таймыре, в котором погибли два человека, заключен под стражу.
11:05   12 декабря в Норильске, как и по всей стране, пройдет общероссийский день приема граждан, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. 10:54   «Норникель» модернизировал собственные дата-центры.

 3 декабря 2018 
18:37   «Хорошие песни» звучали в субботу в кайерканском КДЦ «Юбилейный». В седьмой раз здесь прошел фестиваль эстрадного творчества, который в этот раз был исключительно театрализованным. 18:26   Свыше 260 пустующих квартир отремонтируют в этом году в Большом Норильске для переселения из аварийного жилья и детям-сиротам, а также предоставления в социальный и коммерческий наём.
17:41   «Фольклорная классика Таймыра» - под таким названием прошел на территории еще один фестиваль. В Дудинке. 17:36   Красноярскстат подсчитал потребительские расходы населения Красноярского края в III квартале 2018 года. Так, в среднем один взрослый член семьи в месяц тратит 18 833,2 рубля.
17:31   В Норильске прошел очередной фестиваль авторской песни. 1 и 2 декабря Городской центр культуры радовал любителей и ценителей этого жанра. 16:34   В Норильске прошло шестое открытое первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах.
16:25   В Норильске полицейские в течение часа раскрыли кражу снегоката по объявлению в сети Интернет. 15:24   История о сватовстве в норильском театре смешна и горька одновременно.
14:01   Завтра в Красноярске стартует Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в стране. 13:54   Сотрудники норильской прокуратуры проведут день открытых дверей.
13:26   Первое учебное заведение Кайеркана - гимназия № 11 отпраздновала свое 65-летие. 13:22   В ходе рабочего визита в Норильск председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провел прием граждан по личным вопросам.
13:17   Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск – Талнах. 13:12   Специальная программа скидок для студентов на курорте «Роза Хутор» будет действовать в новом зимнем сезоне.
10:56   360 млн рублей направит Енисейское речное пароходство на подготовку флота к навигации 2019 года. 10:54   Участники Кубка легенд презентовали игровую форму.




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