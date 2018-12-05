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5 декабря 2018, 12:18



Аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева.

В частности, аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. Из 30 392 голосов за него отданы 14 991 (49% от общего количества), за Михаила Водопьянова – 9332 (30%), за Александра Сотникова – 6096 (19%). Норильчанам излишне рассказывать, кто такой Николай Урванцев, это имя знакомо каждому с детства: достаточно сказать, что именно он дал названия большинству окрестных гор и рек, Урванцев поставил нулевой пикет - стартовую топографическую точку нашей территории, и именно его экспедиция заложила дом, ставший первым жилым строением нашего города. Для гостей Норильска можно добавить, что Николай Урванцев был геологом и географом, доктором геолого-минералогических наук, исследователем и первопроходцем Таймыра и Северной Земли, одним из первооткрывателей норильских месторождений. В 1977 году его имя дано новому минералу урванцевиту, обнаруженному в медно-никелевых сульфидных рудах Талнахского месторождения. В 1985 году в честь Николая Урванцева названа одна из норильских улиц - Набережная Урванцева, есть улица его имени и в Красноярске. В 2017 году на деньги, собранные горожанами и при финансовой поддержке «Норникеля», ему был установлен памятник на центральной улице Норильска. Воздушная гавань Красноярска будет носить имя Дмитрия Хворостовского. Из 135 983 проголосовавших эту кандидатуру поддержали 56 053 человек (41%). Василия Сурикова поддержали 54 093 участников (39%), Виктора Астафьева – 25 837 (19%).

Просмотров:200 Результаты финального тура по выбору имен для российских 47 аэропортов – участников акции экспертный совет общенационального проекта утвердил 4 декабря.В частности, аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. Из 30 392 голосов за него отданы 14 991 (49% от общего количества), за Михаила Водопьянова – 9332 (30%), за Александра Сотникова – 6096 (19%).Норильчанам излишне рассказывать, кто такой Николай Урванцев, это имя знакомо каждому с детства: достаточно сказать, что именно он дал названия большинству окрестных гор и рек, Урванцев поставил нулевой пикет - стартовую топографическую точку нашей территории, и именно его экспедиция заложила дом, ставший первым жилым строением нашего города. Для гостей Норильска можно добавить, что Николай Урванцев был геологом и географом, доктором геолого-минералогических наук, исследователем и первопроходцем Таймыра и Северной Земли, одним из первооткрывателей норильских месторождений. В 1977 году его имя дано новому минералу урванцевиту, обнаруженному в медно-никелевых сульфидных рудах Талнахского месторождения. В 1985 году в честь Николая Урванцева названа одна из норильских улиц - Набережная Урванцева, есть улица его имени и в Красноярске. В 2017 году на деньги, собранные горожанами и при финансовой поддержке «Норникеля», ему был установлен памятник на центральной улице Норильска.Воздушная гавань Красноярска будет носить имя Дмитрия Хворостовского. Из 135 983 проголосовавших эту кандидатуру поддержали 56 053 человек (41%). Василия Сурикова поддержали 54 093 участников (39%), Виктора Астафьева – 25 837 (19%).