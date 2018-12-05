Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 декабря 2018, 13:03



С 21 по 23 декабря в спортивном зале «Геркулес» (пл. Металлургов, 25а) пройдет чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Евгения Темина.

Матчи обещают быть интересными, говорят тренеры. Вход для всех болельщиков свободный.

Просмотров:135 Соревнования соберут около сотни боксеров Большого Норильска и Дудинки, начиная от 10-11 до 17 лет и старше. Старт будет дан 21 декабря в 18.00, когда состоятся торжественное открытие и предварительные бои. На 22 декабря назначены полуфинальные бои, зрителей ждут к 14.00, 23 декабря с 14.00 пройдут финальные встречи.Матчи обещают быть интересными, говорят тренеры. Вход для всех болельщиков свободный.