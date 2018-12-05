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5 декабря 2018, 13:08



На Таймыре введен карантин из-за обнаружения бешенства у собаки.

Согласно информации краевой службы Россельхознадзора, на время карантина запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, вывоз собак и кошек за пределы территории неблагополучного пункта. Также на карантинированной территории и в угрожаемой зоне запрещена торговля домашними животными, отлов диких животных.

Просмотров:200 Факт заболевания собаки бешенством был зафиксирован в поселке Потапово. В связи с этим в близлежащих населенных пунктах до 9 января 2019 года введен карантин, сообщает НИА-Красноярск.Согласно информации краевой службы Россельхознадзора, на время карантина запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, вывоз собак и кошек за пределы территории неблагополучного пункта. Также на карантинированной территории и в угрожаемой зоне запрещена торговля домашними животными, отлов диких животных.