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5 декабря 2018, 14:20



Специалисты норильского управления соцполитики проведут встречу с малообеспеченными гражданами.

В рамках информационно-разъяснительной работы с населением на встрече планируется обсудить вопросы предоставления субсидии с учетом доходов, предоставляемой в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг, о порядке и условиях ее предоставления. В ходе встречи специалисты представят подробные разъяснения по указанному направлению, дадут ответы на все интересующие граждан вопросы.

Просмотров:140 Встреча состоится 14 декабря в 15.00 в актовом зале Центра социальной помощи семье и детям «Норильский» по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 2, 1-й этаж.В рамках информационно-разъяснительной работы с населением на встрече планируется обсудить вопросы предоставления субсидии с учетом доходов, предоставляемой в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг, о порядке и условиях ее предоставления.В ходе встречи специалисты представят подробные разъяснения по указанному направлению, дадут ответы на все интересующие граждан вопросы.