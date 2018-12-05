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5 декабря 2018, 14:24



38 юных северян посвятят в пионеры.

По сценарию вначале школьникам расскажут об образовании Таймырского муниципального района, этносах, проживающих на полуострове, а также о Северном морском пути. Далее начнется церемония посвящения. Школьники произнесут клятву, после чего старшие пионеры повяжут им галстуки. «В нашей школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Главные направления – работа со школьными отрядами юнармии и российским движением школьников. В рядах нашей школьной пионерской организации насчитывается более 110 учащихся», - отметил педагог-организатор Дудинской средней школы №3 Борис Братчиков.

Просмотров:139 7 декабря в рамках празднования Дня Таймыра состоится торжественное посвящение в ряды пионеров 38 учеников 3-х и 4-х классов. Накануне в Дудинской средней школе № 3 прошла генеральная репетиция мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.По сценарию вначале школьникам расскажут об образовании Таймырского муниципального района, этносах, проживающих на полуострове, а также о Северном морском пути. Далее начнется церемония посвящения. Школьники произнесут клятву, после чего старшие пионеры повяжут им галстуки.