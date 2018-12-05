Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 декабря 2018, 15:04



В Норильске регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

А вот на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района за эту неделю за помощью врача в связи с заболеванием ОРВИ и гриппом обратились 64 человека. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 19,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 81,4%. Во всех возрастных группах превышения эпидпорога также не отмечено, говорят специалисты. Самый высокий показатель за прошедшую неделю отмечен в столице края - Красноярске - 58,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 3,4%. Если говорить в целом о регионе, то всего на территории Красноярского края за неделю заболело 9790 человек. Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 36,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 27,0%. Больше всего случаев заболевания среди детей 0-2 и 3-6 лет, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Просмотров:149 Как сообщает территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске, по данным за неделю с 26 ноября по 2 декабря в нашем городе ОРВИ и гриппом заболели 852 человека, показатель заболеваемости составил 47,7 на 10 тыс. населения. Это ниже эпидемического порога на 49,8%. Во всех возрастных группах превышения эпидемического порога не наблюдается.А вот на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района за эту неделю за помощью врача в связи с заболеванием ОРВИ и гриппом обратились 64 человека. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 19,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 81,4%. Во всех возрастных группах превышения эпидпорога также не отмечено, говорят специалисты.Самый высокий показатель за прошедшую неделю отмечен в столице края - Красноярске - 58,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 3,4%.Если говорить в целом о регионе, то всего на территории Красноярского края за неделю заболело 9790 человек. Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 36,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 27,0%. Больше всего случаев заболевания среди детей 0-2 и 3-6 лет, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.