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5 декабря 2018, 15:16



1276 норильских выпускников 11-х классов приняли участие в итоговом сочинении, выступающим допуском к государственной итоговой аттестации.

Все начинается с инструктажа о процедуре проведения итогового сочинения, затем выдаются темы, и ребят инструктируют о том, как они должны быть раскрыты. Конечная цель сегодняшнего мероприятия – подготовить школьников к будущему ЕГЭ, ведь важно не ошибиться ни в одной детали – как в содержании, так и в оформлении. В случае неправильного заполнения результат экзамена аннулируется. После написания сочинения в течение трех дней работы будут проверяться на базах пунктов проведения сочинений (в школах). Затем результаты отправляются в край. Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме, аргументации, привлечению литературного материала, композиции, качеству речи, грамотности. «В итоге ставится зачет или незачет – по условию выполнения заданных критериев. Если ребенок получает «незачет», он может пересдать сочинение еще дважды, в резервные дни – 6 февраля и 8 мая. Это актуально и в случае, если сегодняшнее сочинение ученик пропустил по объективной причине – болезнь, выезд на соревнования и так далее. Если он проваливает сочинение трижды, то не получает допуск на ЕГЭ. Тогда пересдать сможет только на будущий год», - рассказал Валерий Решетняк, директор школы № 21. Сегодня сочинение написали только действующие 11-классники, в резервные дни в нем смогут принять участие выпускники прошлых лет и студенты среднего профессионального образования. Результаты будут известны к 10 декабря.

Просмотров:139 Впервые такая форма работы была введена в 2014-15 учебном году для выявления у школьников способности к аналитическому мышлению, умению доказывать свою позицию. В течение трех часов 55 минут выпускники пишут сочинения по пяти темам (по одной теме от каждого открытого тематического направления). О том, как конкретно будут звучать темы, выпускники узнают за 15 минут до начала работы, пояснили «Заполярной правде» специалисты управления общего и дошкольного образования. В этом году едиными по всему краю стали следующие темы: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».Все начинается с инструктажа о процедуре проведения итогового сочинения, затем выдаются темы, и ребят инструктируют о том, как они должны быть раскрыты. Конечная цель сегодняшнего мероприятия – подготовить школьников к будущему ЕГЭ, ведь важно не ошибиться ни в одной детали – как в содержании, так и в оформлении. В случае неправильного заполнения результат экзамена аннулируется.После написания сочинения в течение трех дней работы будут проверяться на базах пунктов проведения сочинений (в школах). Затем результаты отправляются в край. Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме, аргументации, привлечению литературного материала, композиции, качеству речи, грамотности.Сегодня сочинение написали только действующие 11-классники, в резервные дни в нем смогут принять участие выпускники прошлых лет и студенты среднего профессионального образования. Результаты будут известны к 10 декабря.