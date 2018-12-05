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5 декабря 2018, 15:19



В Норильске объявлен конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.

Документы от претендентов на участие в конкурсе будут приниматься до 25.01.2019 включительно. Необходимо предоставить следующий перечень документов, заполнить анкету и написать заявление. Задать интересующие вопросы можно специалисту управления по персоналу администрации города Норильска по телефону 43-71-30 (доб. 1176). Документы принимаются в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 24а, каб. 305.

Просмотров:176 Сегодня стартовал приём заявлений от кандидатов на место руководителя муниципального бюджетного учреждения.Документы от претендентов на участие в конкурсе будут приниматься до 25.01.2019 включительно. Необходимо предоставить следующий перечень документов, заполнить анкету и написать заявление.Задать интересующие вопросы можно специалисту управления по персоналу администрации города Норильска по телефону 43-71-30 (доб. 1176).Документы принимаются в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 24а, каб. 305.