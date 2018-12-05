Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 декабря 2018, 16:13



Норильский Заполярный театр драмы начал подготовку к творческой ежегодной лаборатории «Полярка». Она пройдет с 14 по 20 января 2019 года.

В этом году «Полярка» пройдет в нашем городе в 7-й раз, вниманию зрителей будет представлено много любопытных постановок и концертов. Тема этого года – «Реальность: объективная, субъективная, виртуальная». В программе заявлены пьесы, в которых речь пойдет о сложных взаимоотношениях человека с реальностью: «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова, «Горка» Алексея Житковского, а также произведение Марины Ошариной и Татьяны Осиной «Ради тебя». За работу над эскизами возьмутся режиссеры Тимур Файрузов, Елизавета Бондарь и Дмитрий Акриш. Обширна и интересна специальная программа лаборатории, она позволит познакомиться с яркими, самобытными художниками. Композитор, певец, музыкант, драматург, режиссер, а главное, поэт Алексей Паперный прочтет свою новую пьесу «Байрон» (2016). На основной сцене театра выступит уникальный «ХОРОНЬКО-ОРКЕСТР» - лауреат и участник многочисленных музыкальных конкурсов. Лидер коллектива Дмитрий Хоронько проведет мастер-класс для норильских музыкантов. Мероприятия оркестра проводятся при поддержке Агентства развития Норильска. Кроме того, у норильчан появится возможность побывать на спектаклях удивительного, единственного в своем роде московского кулинарного «Театра вкуса» Юрия Макеева, который покажет спектакль «Семейная пекарня». Начнется программа с открытого диалога - круглый стол лаборатории посвятят теме «Проблемы понимания современного искусства».

Просмотров:114 Напомним, лаборатории типа «Полярки» под кураторством театроведа из Екатеринбурга Олега Лоевского - это своеобразный слет-практикум режиссеров современной драмы. Они проходят в разных театрах, в том числе на площадках самого северного театра страны. В рамках лаборатории за три-четыре дня у каждого из постановщиков получается создать с норильскими артистами эскиз или набросок спектакля. После просмотра зрители обсуждают лабораторную актерско-режиссерскую работу и голосуют за возможность оставить тот или иной экспериментальный продукт в репертуаре нашей «маяковки».В этом году «Полярка» пройдет в нашем городе в 7-й раз, вниманию зрителей будет представлено много любопытных постановок и концертов. Тема этого года – «Реальность: объективная, субъективная, виртуальная».В программе заявлены пьесы, в которых речь пойдет о сложных взаимоотношениях человека с реальностью: «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова, «Горка» Алексея Житковского, а также произведение Марины Ошариной и Татьяны Осиной «Ради тебя». За работу над эскизами возьмутся режиссеры Тимур Файрузов, Елизавета Бондарь и Дмитрий Акриш.Обширна и интересна специальная программа лаборатории, она позволит познакомиться с яркими, самобытными художниками. Композитор, певец, музыкант, драматург, режиссер, а главное, поэт Алексей Паперный прочтет свою новую пьесу «Байрон» (2016). На основной сцене театра выступит уникальный «ХОРОНЬКО-ОРКЕСТР» - лауреат и участник многочисленных музыкальных конкурсов. Лидер коллектива Дмитрий Хоронько проведет мастер-класс для норильских музыкантов. Мероприятия оркестра проводятся при поддержке Агентства развития Норильска. Кроме того, у норильчан появится возможность побывать на спектаклях удивительного, единственного в своем роде московского кулинарного «Театра вкуса» Юрия Макеева, который покажет спектакль «Семейная пекарня».Начнется программа с открытого диалога - круглый стол лаборатории посвятят теме «Проблемы понимания современного искусства».