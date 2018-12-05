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5 декабря 2018, 16:19



Нынешнюю зиму в Норильске характеризуют как малоснежную. Это подтверждают сухие цифры статистики предприятий, занимающихся снегоуборкой.

С точки зрения расчистки улиц от снега дороги города сегодня также находятся в отличном состоянии. После метели в работах было задействовано порядка 70 единиц техники, около десяти из которых работали на трассе Норильск-Алыкель. С начала года с дорог города вывезено 166 тысяч тонн снега, в прошлом году для сравнения было вывезено на эту дату уже 263 тысячи тонн. Из Центрального района в этом году вывезено 85 тысяч тонн снега, из Кайеркана - 27 тысяч, из Талнаха - 52 тысячи тонн снега.

Просмотров:122 В ходе общегородской планерки об уборке улиц и дворов от снега рассказали Евгений Войник, начальник УЖКХ, и Александр Аношкин, и. о.начальника МКУ «Управление «Норильскавтодор». Они сообщили, что управляющие компании и подрядчики с задачей справляются. С дворовых территорий Норильска вывезено 4,5 тысячи кубометров снега. Основная масса была вывезена после метели, прошедшей над городом в конце ноября. При этом основной объем, порядка 2,5 тысячи кубометров, был вывезен из дворов Талнаха. Для сравнения в прошлом году в это же время было вывезено уже 22 тысячи кубометров снега. В целом управляющие компании отработали очень неплохо, у УЖКХ претензий к УК нет.С точки зрения расчистки улиц от снега дороги города сегодня также находятся в отличном состоянии. После метели в работах было задействовано порядка 70 единиц техники, около десяти из которых работали на трассе Норильск-Алыкель. С начала года с дорог города вывезено 166 тысяч тонн снега, в прошлом году для сравнения было вывезено на эту дату уже 263 тысячи тонн. Из Центрального района в этом году вывезено 85 тысяч тонн снега, из Кайеркана - 27 тысяч, из Талнаха - 52 тысячи тонн снега.