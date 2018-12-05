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5 декабря 2018, 16:31



В этом году ежегодная молодежная премия главы города Норильска отметила свое совершеннолетие. За 18 лет кандидатами стали 896 человек и 308 - лауреатами.

Молодежная премия главы города Норильска является именной и присуждается для того, чтобы стимулировать молодое поколение добиваться еще больших результатов в области образования, науки, культуры и искусстве, спорте и общественной деятельности. Больше всего лауреатов в номинации «За высокие достижения в области образования». Здесь шесть призовых мест - звание лауреата присуждается двум претендентам в каждой из степеней: первой, второй и третьей. В остальных четырех номинациях – «За высокие достижения в области науки»; «За высокие достижения в области спорта»; «За высокие достижения в области культуры и искусства», а также «За высокие достижения в области молодежной политики» звание лауреатов получают по три человека. По условиям конкурса, лауреатам первой степени перечисляется премия в размере 13 тысяч 50 рублей, лауреаты второй степени получают восемь тысяч 700 рублей, а третьей степени - четыре тысячи 350 рублей. Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил юношей и девушек со знаменательным для них событием. «Вы - наше будущее и наша надежда. - сказал Ринат Ахметчин. - Эта премия один из шагов в вашей успешной и плодотворной жизни. Я хочу вам пожелать не останавливаться на достигнутом и продолжать покорять новые высоты и находить новые горизонты своего развития, а главное, успешно воплощать все задуманное и придуманное в повседневную жизнь, преображая и улучшая ее. Вами будут гордиться не только ваши родные и близкие, но и город, и страна».

Просмотров:139 Вот и в этом году 18 юношей и девушек получили заслуженные награды от главы города. Церемония чествования лауреатов прошла в Норильском городском музее. В течение 18 лет этой премией награждается самая талантливая, активная и образованная молодежь города, которая стала лучшей из лучших в различных сферах жизни и своими достижениями внесла вклад в развитие города.Молодежная премия главы города Норильска является именной и присуждается для того, чтобы стимулировать молодое поколение добиваться еще больших результатов в области образования, науки, культуры и искусстве, спорте и общественной деятельности. Больше всего лауреатов в номинации «За высокие достижения в области образования». Здесь шесть призовых мест - звание лауреата присуждается двум претендентам в каждой из степеней: первой, второй и третьей. В остальных четырех номинациях – «За высокие достижения в области науки»; «За высокие достижения в области спорта»; «За высокие достижения в области культуры и искусства», а также «За высокие достижения в области молодежной политики» звание лауреатов получают по три человека.По условиям конкурса, лауреатам первой степени перечисляется премия в размере 13 тысяч 50 рублей, лауреаты второй степени получают восемь тысяч 700 рублей, а третьей степени - четыре тысячи 350 рублей.Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил юношей и девушек со знаменательным для них событием.«Вы - наше будущее и наша надежда. - сказал Ринат Ахметчин. - Эта премия один из шагов в вашей успешной и плодотворной жизни. Я хочу вам пожелать не останавливаться на достигнутом и