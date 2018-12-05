Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 декабря 2018, 17:42



Сегодня жители четвертого микрорайона в Талнахе более шести часов оставались без отопления.

В ходе ремонта необходимо было устранить свищ в коллекторе. На его устранение было отведено четыре часа – с 10.00 до 14.00. Однако после осушения участка было выявлено, что свищей три. Естественно, на их устранение потребовалось больше времени. Изначально теплоноситель сливался в семи зданиях по улицам Дудинской и Игарской. В этих домах и ощущалась нехватка тепла. Но вместе с тем, как затягивались работы, параметры теплоносителя снижались по всему району. Как сообщили в аварийной службе МУП КОС, работы по устранению свищей завершили к 16 часам и в это же время приступили к заполнению системы отопления. К 16.30 отопление в районе было полностью восстановлено.

Просмотров:96 Ремонтные работы на теплосети были запланированы на сегодняшний день еще 30 ноября. Уведомление об этом МУП КОС направлял в управляющую компанию «СеверныйБыт», которая обсуживает микрорайон.В ходе ремонта необходимо было устранить свищ в коллекторе. На его устранение было отведено четыре часа – с 10.00 до 14.00. Однако после осушения участка было выявлено, что свищей три. Естественно, на их устранение потребовалось больше времени.Изначально теплоноситель сливался в семи зданиях по улицам Дудинской и Игарской. В этих домах и ощущалась нехватка тепла. Но вместе с тем, как затягивались работы, параметры теплоносителя снижались по всему району.Как сообщили в аварийной службе МУП КОС, работы по устранению свищей завершили к 16 часам и в это же время приступили к заполнению системы отопления. К 16.30 отопление в районе было полностью восстановлено.