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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
5 декабря 2018, 18:07

Гостьей MediaШколы на Таймыре стала редактор и журналист образовательного портала Arzamas.


В Дудинке завершилась вторая сессия курсов журналистики московской MediaШколы под руководством Игоря Попова (далее – школа). На этой неделе гостьей школы стала Ася Терехова, редактор и журналист образовательного портала Arzamas, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.
Она рассказала ребятам о своей работе на портале, посвященном истории культуры, литературе, искусству, антропологии, философии и другим гуманитарным наукам. Также Ася пояснила ученикам школы, что такое современная журналистика, рассказала о ее новых форматах, способах донесения до населения информации, в частности в социальных сетях. Затем школьники задавали интересующие их вопросы.
«Ася выпускница медиашколы, она приехала с целью показать новую современную журналистику, которую я практически не знаю, так как я классик. Газеты, журналы - это мое, а она же рассказывает о том, чем в дальнейшем точно будет заниматься нынешнее поколение. Но меня успокаивает то, что старые вещи все равно остались, и это Ася подтверждает, что если ты пытаешься придумать любой формат проекта, нужно уметь найти информацию, сформулировать ее, и знания основ журналистики в этом необходимы», - отметил Игорь Попов.
В эту сессию школьники рассмотрели функции журналистского текста, узнали, откуда берутся темы будущих материалов, разобрали, как самим их находить, правильно формулировать и профессионально разрабатывать. Начали заниматься способами добычи информации в журналистике.
Следующая сессия пройдет с 18 по 21 декабря, где ребята начнут изучать тему интервью.
Занятия в школе проходят бесплатно, финансирование проекта осуществляется компанией «Норникель».

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    Список новостей

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16:13   Норильский Заполярный театр драмы начал подготовку к творческой ежегодной лаборатории «Полярка». Она пройдет с 14 по 20 января 2019 года. 15:19   В Норильске объявлен конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.
15:16   1276 норильских выпускников 11-х классов приняли участие в итоговом сочинении, выступающим допуском к государственной итоговой аттестации. 15:04   В Норильске регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
14:24   38 юных северян посвятят в пионеры. 14:20   Специалисты норильского управления соцполитики проведут встречу с малообеспеченными гражданами.
13:08   На Таймыре введен карантин из-за обнаружения бешенства у собаки. 13:03   С 21 по 23 декабря в спортивном зале «Геркулес» (пл. Металлургов, 25а) пройдет чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Евгения Темина.
12:18   Аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. 11:18   В Норильске в Центре готового бизнеса и франчайзинга прошел семинар от основателя сети «Беби-клуб» из Москвы Юрия Белонощенко.
10:52   Краевой фонд капитального ремонта МКД усиливает работу с должниками. 10:44   Житель Норильска превратил свою квартиру в нарколабораторию.

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15:54   Этнокультурный праздник проведет в Норильске казахская диаспора. 15:43   Около сотни норильских школьников проведут новогодние каникулы в Московской области.
15:41   На следующей неделе в Норильске начнется выдача новогодних подарков. 15:35   В Норильске управление социальной политики проведет для горожан день открытых дверей.
15:29   В норильской школе-интернате прошел фестиваль сказок народов России. Выступление воспитанников школы и одновременно актеров театральной студии «Закулисье» прошло с аншлагом. 15:13   Красноярские ученые нашли связь между стрессом и ухудшением зрения.
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11:59   В Норильске будут судить 47-летнего местного жителя за кражу денег у собутыльника. 11:42   Подозреваемый в совершении ДТП на Таймыре, в котором погибли два человека, заключен под стражу.
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17:41   «Фольклорная классика Таймыра» - под таким названием прошел на территории еще один фестиваль. В Дудинке. 17:36   Красноярскстат подсчитал потребительские расходы населения Красноярского края в III квартале 2018 года. Так, в среднем один взрослый член семьи в месяц тратит 18 833,2 рубля.
17:31   В Норильске прошел очередной фестиваль авторской песни. 1 и 2 декабря Городской центр культуры радовал любителей и ценителей этого жанра. 16:34   В Норильске прошло шестое открытое первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах.
16:25   В Норильске полицейские в течение часа раскрыли кражу снегоката по объявлению в сети Интернет. 15:24   История о сватовстве в норильском театре смешна и горька одновременно.
14:01   Завтра в Красноярске стартует Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в стране. 13:54   Сотрудники норильской прокуратуры проведут день открытых дверей.
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