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5 декабря 2018, 18:07



Гостьей MediaШколы на Таймыре стала редактор и журналист образовательного портала Arzamas.

Она рассказала ребятам о своей работе на портале, посвященном истории культуры, литературе, искусству, антропологии, философии и другим гуманитарным наукам. Также Ася пояснила ученикам школы, что такое современная журналистика, рассказала о ее новых форматах, способах донесения до населения информации, в частности в социальных сетях. Затем школьники задавали интересующие их вопросы. «Ася выпускница медиашколы, она приехала с целью показать новую современную журналистику, которую я практически не знаю, так как я классик. Газеты, журналы - это мое, а она же рассказывает о том, чем в дальнейшем точно будет заниматься нынешнее поколение. Но меня успокаивает то, что старые вещи все равно остались, и это Ася подтверждает, что если ты пытаешься придумать любой формат проекта, нужно уметь найти информацию, сформулировать ее, и знания основ журналистики в этом необходимы», - отметил Игорь Попов. В эту сессию школьники рассмотрели функции журналистского текста, узнали, откуда берутся темы будущих материалов, разобрали, как самим их находить, правильно формулировать и профессионально разрабатывать. Начали заниматься способами добычи информации в журналистике. Следующая сессия пройдет с 18 по 21 декабря, где ребята начнут изучать тему интервью. Занятия в школе проходят бесплатно, финансирование проекта осуществляется компанией «Норникель».

Просмотров:82 В Дудинке завершилась вторая сессия курсов журналистики московской MediaШколы под руководством Игоря Попова (далее – школа). На этой неделе гостьей школы стала Ася Терехова, редактор и журналист образовательного портала Arzamas, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Она рассказала ребятам о своей работе на портале, посвященном истории культуры, литературе, искусству, антропологии, философии и другим гуманитарным наукам. Также Ася пояснила ученикам школы, что такое современная журналистика, рассказала о ее новых форматах, способах донесения до населения информации, в частности в социальных сетях. Затем школьники задавали интересующие их вопросы.«Ася выпускница медиашколы, она приехала с целью показать новую современную журналистику, которую я практически не знаю, так как я классик. Газеты, журналы - это мое, а она же рассказывает о том, чем в дальнейшем точно будет заниматься нынешнее поколение. Но меня успокаивает то, что старые вещи все равно остались, и это Ася подтверждает, что если ты пытаешься придумать любой формат проекта, нужно уметь найти информацию, сформулировать ее, и знания основ журналистики в этом необходимы», - отметил Игорь Попов.В эту сессию школьники рассмотрели функции журналистского текста, узнали, откуда берутся темы будущих материалов, разобрали, как самим их находить, правильно формулировать и профессионально разрабатывать. Начали заниматься способами добычи информации в журналистике.Следующая сессия пройдет с 18 по 21 декабря, где ребята начнут изучать тему интервью.Занятия в школе проходят бесплатно, финансирование проекта осуществляется компанией «Норникель».