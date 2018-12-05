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5 декабря 2018, 18:13



На Таймыре продолжается процедура досрочного голосования.

На сегодняшний день, по словам председателя Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края (далее – ТИК № 1) Евгения Мойсюка, проголосовало порядка 100 избирателей Дудинки и промысловых точек, находящихся в районе Усть-Авамских Крестов. Голосование проходило в ТИК № 1 с 28 ноября по 4 декабря, сообщили в администрации муниципального района. «С сегодняшнего дня и по 8 декабря жители Дудинки, которые не смогут по уважительной причине проголосовать в день выборов, могут это сделать в участковых избирательных комиссиях по месту регистрации», - отметил Евгений Мойсюк.

Просмотров:82 На Таймыре продолжается этап досрочного голосования по повторным выборам в Дудинский городской Совет депутатов четвёртого созыва, которые состоятся 9 декабря текущего года.На сегодняшний день, по словам председателя Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края (далее – ТИК № 1) Евгения Мойсюка, проголосовало порядка 100 избирателей Дудинки и промысловых точек, находящихся в районе Усть-Авамских Крестов. Голосование проходило в ТИК № 1 с 28 ноября по 4 декабря, сообщили в администрации муниципального района.«С сегодняшнего дня и по 8 декабря жители Дудинки, которые не смогут по уважительной причине проголосовать в день выборов, могут это сделать в участковых избирательных комиссиях по месту регистрации», - отметил Евгений Мойсюк.