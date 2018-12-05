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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:17 В Молодежном центре Норильска проходит форум «Я - ДОБРОВОЛЕЦ!».
18:13 На Таймыре продолжается процедура досрочного голосования.
18:07 Гостьей MediaШколы на Таймыре стала редактор и журналист образовательного портала Arzamas.
17:42 Сегодня жители четвертого микрорайона в Талнахе более шести часов оставались без отопления.
16:31 В этом году ежегодная молодежная премия главы города Норильска отметила свое совершеннолетие. За 18 лет кандидатами стали 896 человек и 308 - лауреатами.
16:19 Нынешнюю зиму в Норильске характеризуют как малоснежную. Это подтверждают сухие цифры статистики предприятий, занимающихся снегоуборкой.
16:13 Норильский Заполярный театр драмы начал подготовку к творческой ежегодной лаборатории «Полярка». Она пройдет с 14 по 20 января 2019 года.
15:19 В Норильске объявлен конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.
15:16 1276 норильских выпускников 11-х классов приняли участие в итоговом сочинении, выступающим допуском к государственной итоговой аттестации.
15:04 В Норильске регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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