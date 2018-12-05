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5 декабря 2018, 18:17



В Молодежном центре Норильска проходит форум «Я - ДОБРОВОЛЕЦ!».

На форуме собрались школьники и студенты из разных учебных заведений НПР, представители городского Совета депутатов, эксперты из партии Зеленых и общественных организаций Норильска, представители компании «Норникель» и даже духовенства. «Мы подведем итоги года, расскажем ребятам о существующих крупных добровольческих проектах, которые уже реализованы и запланированы на следующий сезон. Среди самых заметных, например, - «Экологическая тропа» на Красных Камнях. Этот проект мы осуществляем при взаимодействии с экологическим фондом Сибирского федерального университета. Так, с помощью переданных из СФУ химикатов наши добровольцы очищают от вандальных надписей Красные Камни. Вскоре на одном из любимых мест отдыха норильчан появятся мусорные баки со специальной защитой от медведей, а также скамеечки для отдыха, информационные стенды и столбы с надписями», - рассказал об одном из направлений работы молодогвардейцев член Молодежного парламента, руководитель исполкома единороссовской «Молодой гвардии» Дмитрий Федосеев. После общего собрания и серии презентаций ребята разбились на секции и фокус-группы. Форум поделился на несколько площадок, где активные юноши и девушки участвовали в тренинге на командообразование, обсуждали свое участие в существующих проектах города, предлагали новые идеи и форматы сотрудничества в делах милосердия и эковолонтерства. По словам организаторов, подобные форумы помогают понять запросы молодежи, а также полноценно вовлечь их в жизнь города.

Просмотров:103 Добровольческий слет молодежи города осуществлен в рамках мероприятий Года волонтера, которым объявлен 2018 год. Организаторами форума выступил Молодежный парламент при Законодательном собрании Красноярского края.На форуме собрались школьники и студенты из разных учебных заведений НПР, представители городского Совета депутатов, эксперты из партии Зеленых и общественных организаций Норильска, представители компании «Норникель» и даже духовенства.«Мы подведем итоги года, расскажем ребятам о существующих крупных добровольческих проектах, которые уже реализованы и запланированы на следующий сезон. Среди самых заметных, например, - «Экологическая тропа» на Красных Камнях. Этот проект мы осуществляем при взаимодействии с экологическим фондом Сибирского федерального университета. Так, с помощью переданных из СФУ химикатов наши добровольцы очищают от вандальных надписей Красные Камни. Вскоре на одном из любимых мест отдыха норильчан появятся мусорные баки со специальной защитой от медведей, а также скамеечки для отдыха, информационные стенды и столбы с надписями», - рассказал об одном из направлений работы молодогвардейцев член Молодежного парламента, руководитель исполкома единороссовской «Молодой гвардии» Дмитрий Федосеев.После общего собрания и серии презентаций ребята разбились на секции и фокус-группы. Форум поделился на несколько площадок, где активные юноши и девушки участвовали в тренинге на командообразование, обсуждали свое участие в существующих проектах города, предлагали новые идеи и форматы сотрудничества в делах милосердия и эковолонтерства.По словам организаторов, подобные форумы помогают понять запросы молодежи, а также полноценно вовлечь их в жизнь города.