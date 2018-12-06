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6 декабря 2018, 10:37



«Норникель» выступил партнером VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители арктических регионов, общественные и экологические организации, эксперты и ученые. Приглашены профильные специалисты и топ-менеджеры крупных промышленных компаний, ведущих свою деятельность в Заполярье. Компания является неизменным участником этого форума. «Проекты «Норникеля» в Арктике носят масштабный и комплексный характер. Реализуя их, мы обеспечиваем устойчивое развитие территорий и комфортное качество жизни, модернизируем производство и создаем новую инфраструктуру, в приоритетном порядке занимаемся улучшением экологической обстановки. Неудивительно, что уникальный опыт компании востребован практически на всех больших диалоговых площадках, посвященных освоению арктических регионов. И мы всегда готовы поделиться своим опытом», — прокомментировал статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов. В 2017 г. «Норникель» ввел в эксплуатацию волоконно-оптическую линию связи из Нового Уренгоя в Норильск, обеспечив жителям Таймыра доступ к высокоскоростному интернету. Проект стоимостью 2,5 млрд руб. полностью профинансирован компанией. В этом году совместно с Росавиацией «Норникелем» завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск». При общем объеме инвестиций около 12,5 млрд руб. вклад «Норникеля» составил более 5 млрд руб. В сентябре 2018 г. дан старт крупнейшей экологической инициативе компании, «Серному проекту». По своим уникальным показателям и социальной значимости «Серный проект» станет одним из основных мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В результате его реализации выбросы диоксида серы к 2023 г. в Норильском промышленном районе будут снижены на 75%. Проект оценивается в более чем 150 млрд руб. «Каждый из этих проектов может стать моделью действий наших партнеров и коллег, ведущих хозяйственную деятельность в Арктической зоне», — отметил Владислав Гасумянов.

Просмотров:144 Форум «Арктика: настоящее и будущее» организован Ассоциацией полярников и посвящен различным векторам развития Арктической зоны России и вопросам международного сотрудничества в регионе. Он проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря.В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители арктических регионов, общественные и экологические организации, эксперты и ученые. Приглашены профильные специалисты и топ-менеджеры крупных промышленных компаний, ведущих свою деятельность в Заполярье.Компания является неизменным участником этого форума. «Проекты «Норникеля» в Арктике носят масштабный и комплексный характер. Реализуя их, мы обеспечиваем устойчивое развитие территорий и комфортное качество жизни, модернизируем производство и создаем новую инфраструктуру, в приоритетном порядке занимаемся улучшением экологической обстановки. Неудивительно, что уникальный опыт компании востребован практически на всех больших диалоговых площадках, посвященных освоению арктических регионов. И мы всегда готовы поделиться своим опытом», — прокомментировал статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов.В 2017 г. «Норникель» ввел в эксплуатацию волоконно-оптическую линию связи из Нового Уренгоя в Норильск, обеспечив жителям Таймыра доступ к высокоскоростному интернету. Проект стоимостью 2,5 млрд руб. полностью профинансирован компанией.В этом году совместно с Росавиацией «Норникелем» завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск». При общем объеме инвестиций около 12,5 млрд руб. вклад «Норникеля» составил более 5 млрд руб.В сентябре 2018 г. дан старт крупнейшей экологической инициативе компании, «Серному проекту». По своим уникальным показателям и социальной значимости «Серный проект» станет одним из основных мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В результате его реализации выбросы диоксида серы к 2023 г. в Норильском промышленном районе будут снижены на 75%. Проект оценивается в более чем 150 млрд руб.«Каждый из этих проектов может стать моделью действий наших партнеров и коллег, ведущих хозяйственную деятельность в Арктической зоне», — отметил Владислав Гасумянов.