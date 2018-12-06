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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:35 Сегодня в Норильске стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»
16:22 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.
15:48 Сегодня депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон, который обеспечивает повышение с 1 января 2019 года минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает НИА-Красноярск.
15:48 Руководитель штаба краевой полиции Константин Пастухов посетил с рабочим визитом Норильск.
15:03 Енисейское пароходство признано ведущей организацией транспорта России по итогам 2018 года.
15:01 Жители Красноярского края незаконно вывели за границу сотни миллионов рублей.
14:13 Сборная Норильска отправилась на краевой зимний фестиваль ГТО.
13:58 Эстафету огня Всемирной зимней Универсиады-2019 на этой неделе примет Барнаул.
13:47 Норильск перейдет на цифровое вещание только через полгода, но для льготников уже предусмотрена возможность получить материальную помощь на приобретение специального оборудования, позволяющего принимать цифровой сигнал.
13:41 Жители Норильска, малыши и взрослые, могут написать письмо настоящему Деду Морозу, который живет в Великом Устюге.
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