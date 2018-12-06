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6 декабря 2018, 11:11



38-летний норильчанин пойдет под суд за наркотики.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:152 Мужчину задержали сотрудники полиции отдела МВД России по г. Норильску возле одного из подъездов дома на ул. Ветеранов. У него в ходе проведения личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой 0,336 гр.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде.