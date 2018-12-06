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6 декабря 2018, 12:19



Норильский транспортный прокурор: «Пенсионный фонд будут пополнять за счет средств, изъятый у коррупционеров».

Так, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.10.2018 № 351-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Согласно ст. 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрены источники пополнения государственных внебюджетных фондов: пенсионного, социального страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Так, в бюджет Пенсионного фонда зачислялись: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации; недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации; штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; безвозмездные поступления и т. д. С 01.01.2019 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации будут зачисляться конфискованные денежные средства, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, сообщил транспортный прокурор Норильска.

Просмотров:155 В связи со вступившими изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации с 1 января 2019 года средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, будут направляться в бюджет Пенсионного фонда России.Так, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.10.2018 № 351-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации.Согласно ст. 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрены источники пополнения государственных внебюджетных фондов: пенсионного, социального страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования.Так, в бюджет Пенсионного фонда зачислялись: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации; недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации; штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; безвозмездные поступления и т. д.С 01.01.2019 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации будут зачисляться конфискованные денежные средства, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, сообщил транспортный прокурор Норильска.