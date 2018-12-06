Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 декабря 2018, 13:14



Краевой бюджет принят во втором чтении.

Напомним, в ходе рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты приняли поправку, которая изменила параметры краевого бюджета. Доходы и расходы бюджета в 2019 году возросли на 9,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. В результате утвержденные параметры бюджета на 2019 год выглядят следующим образом: доходы – 223,7 млрд рублей, расходы – 237,1 млрд рублей, дефицит – 13,4 млрд рублей, сообщили в министерстве финансов Красноярского края. Ко второму чтению по итогам обсуждения документа на профильных комитетах и публичных слушаниях правительством края была внесена поправка, предполагающая распределение дополнительных средств по конкретным направлениям. В результате депутаты проголосовали за проект бюджета с учетом представленной поправки. Заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь охарактеризовал принятый главный финансовый документ края как сбалансированный, направленный на решение множества новых задач. «С 2019 года начнется реализация национальных проектов в рамках нового майского указа президента. На эти цели за три года предполагается направить более 33 млрд рублей, в том числе 21 млрд рублей – за счет средств федерального бюджета и 12 млрд рублей – за счет краевого. Вложение данных средств позволит ускорить социально-экономическое развитие края, поскольку они будут направлены на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, создание дополнительных ясельных мест в детских садах, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, ремонт дорог, формирование городской среды, проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды и многое другое», – отметил вице-премьер. Кроме того, бюджет направлен на содействие устойчивому развитию муниципальных образований края. В плановом периоде в территориях будут строиться социально значимые объекты: детские сады, школы, спортивные центры, учреждения здравоохранения, фельдшерско-акушерские пункты. Один миллиард рублей из дорожного фонда запланирован на ремонт дорог местного значения. «Почти половина расходов краевого бюджета пойдет в территории по различным направлениям», – подчеркнул Владимир Бахарь. Также одной из главных особенностей принятого бюджета является плановый выход в 2021 году на бездефицитный бюджет.

Просмотров:109 На сессии Законодательного собрания края во втором чтении принят краевой бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.Напомним, в ходе рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты приняли поправку, которая изменила параметры краевого бюджета. Доходы и расходы бюджета в 2019 году возросли на 9,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. В результате утвержденные параметры бюджета на 2019 год выглядят следующим образом: доходы – 223,7 млрд рублей, расходы – 237,1 млрд рублей, дефицит – 13,4 млрд рублей, сообщили в министерстве финансов Красноярского края.Ко второму чтению по итогам обсуждения документа на профильных комитетах и публичных слушаниях правительством края была внесена поправка, предполагающая распределение дополнительных средств по конкретным направлениям. В результате депутаты проголосовали за проект бюджета с учетом представленной поправки.Заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь охарактеризовал принятый главный финансовый документ края как сбалансированный, направленный на решение множества новых задач. «С 2019 года начнется реализация национальных проектов в рамках нового майского указа президента. На эти цели за три года предполагается направить более 33 млрд рублей, в том числе 21 млрд рублей – за счет средств федерального бюджета и 12 млрд рублей – за счет краевого. Вложение данных средств позволит ускорить социально-экономическое развитие края, поскольку они будут направлены на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, создание дополнительных ясельных мест в детских садах, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, ремонт дорог, формирование городской среды, проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды и многое другое», – отметил вице-премьер.Кроме того, бюджет направлен на содействие устойчивому развитию муниципальных образований края. В плановом периоде в территориях будут строиться социально значимые объекты: детские сады, школы, спортивные центры, учреждения здравоохранения, фельдшерско-акушерские пункты. Один миллиард рублей из дорожного фонда запланирован на ремонт дорог местного значения. «Почти половина расходов краевого бюджета пойдет в территории по различным направлениям», – подчеркнул Владимир Бахарь.Также одной из главных особенностей принятого бюджета является плановый выход в 2021 году на бездефицитный бюджет.