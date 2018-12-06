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6 декабря 2018, 13:15



Завтра в Красноярске представят нового главу краевого фонда капремонта.

Напомним, во второй тур из 16 претендентов вышло трое, где им предстояло пройти собеседование и ответить на вопросы о ЖКХ и госслужбе. Официально нового главу фонда капремонта представят завтра, 7 декабря. Ежемесячный доход руководителя составит около 100 тысяч рублей. С самого основания фонда должность главы занимала Нина Авдеева. Контракт с ней расторгли 14 сентября текущего года. Причиной тому послужили сразу несколько факторов, в том числе нерациональное использование денежных средств и низкие темпы выполнения работ. В феврале замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис раскритиковал фонд после того, как прокуратура нашла неизрасходованные восемь млрд рублей на счетах организации, говорится в сообщении.

Просмотров:130 Экспертная комиссия при министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ выбрала главу фонда капитального ремонта Красноярского края. Им стал бывший проректор СибГАУ (Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск) по административно-хозяйственной работе Олег Смирнов, сообщают Sibnovosti.ru.Напомним, во второй тур из 16 претендентов вышло трое, где им предстояло пройти собеседование и ответить на вопросы о ЖКХ и госслужбе.Официально нового главу фонда капремонта представят завтра, 7 декабря. Ежемесячный доход руководителя составит около 100 тысяч рублей.С самого основания фонда должность главы занимала Нина Авдеева. Контракт с ней расторгли 14 сентября текущего года. Причиной тому послужили сразу несколько факторов, в том числе нерациональное использование денежных средств и низкие темпы выполнения работ. В феврале замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис раскритиковал фонд после того, как прокуратура нашла неизрасходованные восемь млрд рублей на счетах организации, говорится в сообщении.