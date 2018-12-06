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6 декабря 2018, 13:41



Жители Норильска, малыши и взрослые, могут написать письмо настоящему Деду Морозу, который живет в Великом Устюге.



Просмотров:119 Уже сегодня, 6 декабря, Дед Мороз получил почти четыре миллиона писем от ребятишек со всей России. Со всем этим ворохом корреспонденции сказочному волшебнику помогают разобраться собственная канцелярия и почтовая служба. Дед Мороз рад каждому посланию и ни одно письмо не оставляет без ответа. Папы и мамы могут помочь доброму волшебнику сделать сюрприз своему ребенку. Для этого им надо всего лишь написать письмо и выбрать подарок или сюрприз на страничке канцелярии Деда Мороза в интернете: http://pochta-dm.ru/