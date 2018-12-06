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6 декабря 2018, 13:47



Норильск перейдет на цифровое вещание только через полгода, но для льготников уже предусмотрена возможность получить материальную помощь на приобретение специального оборудования, позволяющего принимать цифровой сигнал.

Социально незащищенные норильчане при переходе на цифровое телевещание могут рассчитывать на материальную помощь от управления социальной политики на приобретение адаптеров. К льготным категориям относятся одиноко проживающие неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, в том числе многодетные и семьи, имеющие детей-инвалидов. В Норильске таких горожан насчитывается 233 человека, в том числе 139 многодетных семей, из них 52 человека нуждаются в оказании материальной помощи для приобретения приставки-ресивера, оборудования для спутникового вещания, телевизора. Уже сейчас оказана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета неработающему инвалиду 3-й группы для приобретения телевизора, принимающего цифровое вещание. К слову, Норильск вместе со всем Красноярским краем отключит аналоговое вещание и перейдет на «цифру» только с 3 июня, сообщила директор ГТРК «Норильск» Лидия Овчинникова. Правительственной комиссией по переходу на «цифру» подписано соглашение о поэтапном отключении аналогового вещания по стране. Так, в первую очередь с 11 февраля попали пять регионов центральной части страны, 20 регионов отключат с 15 апреля, остальные, около 50 регионов, попадают в третью очередь отключения. К слову, для людей, которые смотрят телевидение через комнатную антенну, сигналом о том, что они смотрят аналоговый канал может стать буква «А» возле логотипа федерального канала.

Просмотров:107 Норильск к переходу на цифровое вещание полностью готов, исключение составляет Кайеркан, в котором пока из двух мультиплексов запущен один, но этот вопрос будет решен к середине декабря, заявляет начальник управления информатизации и связи администрации города Вячеслав Чалый. Горожанам, у которых подключено кабельное телевидение, беспокоиться о переходе на новую систему вещания не стоит - кабельные операторы уже автоматически перевели все каналы на «цифру». Людям же, которые смотрят телепрограмму через аналоговую антенну, есть смысл позаботиться о покупке специальных адаптеров - они есть во всех магазинах бытовой техники. Не нужны адаптеры владельцам телевизоров, принимающих цифровой сигнал формата DVB-T2.Социально незащищенные норильчане при переходе на цифровое телевещание могут рассчитывать на материальную помощь от управления социальной политики на приобретение адаптеров. К льготным категориям относятся одиноко проживающие неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, в том числе многодетные и семьи, имеющие детей-инвалидов. В Норильске таких горожан насчитывается 233 человека, в том числе 139 многодетных семей, из них 52 человека нуждаются в оказании материальной помощи для приобретения приставки-ресивера, оборудования для спутникового вещания, телевизора. Уже сейчас оказана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета неработающему инвалиду 3-й группы для приобретения телевизора, принимающего цифровое вещание.К слову, Норильск вместе со всем Красноярским краем отключит аналоговое вещание и перейдет на «цифру» только с 3 июня, сообщила директор ГТРК «Норильск» Лидия Овчинникова. Правительственной комиссией по переходу на «цифру» подписано соглашение о поэтапном отключении аналогового вещания по стране. Так, в первую очередь с 11 февраля попали пять регионов центральной части страны, 20 регионов отключат с 15 апреля, остальные, около 50 регионов, попадают в третью очередь отключения.К слову, для людей, которые смотрят телевидение через комнатную антенну, сигналом о том, что они смотрят аналоговый канал может стать буква «А» возле логотипа федерального канала.