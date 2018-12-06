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6 декабря 2018, 13:58



Эстафету огня Всемирной зимней Универсиады-2019 на этой неделе примет Барнаул.

На маршруте будет шесть остановок, во время которых огонь зимней Универсиады-2019 поприветствуют студенты самых крупных вузов города. Из Барнаула огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Новосибирск, где 11 декабря пройдет следующий этап эстафеты. В Норильске огонь Студенческих игр встретят в январе.

Просмотров:103 8 декабря факелоносцы стартуют на новой набережной реки Оби и пробегут мимо известных достопримечательностей города. Общая протяженность маршрута в Барнауле – 4106 м. Огонь по улицам города пронесут 25 факелоносцев, среди которых олимпийский чемпион по биатлону, двукратный чемпион мира Сергей Тарасов, семикратная чемпионка мира, рекордсменка мира по пожарной эстафете, рекордсменка России по полосе препятствий Екатерина Гусева, чемпионка мира по косики-карате Оксана Чуднова, серебряный призер Всемирной летней Универсиады по фехтованию Вячеслав Овчаров, заслуженный учитель РФ, лауреат конкурса «Мастер педагогического труда» Елена Смаракова, корреспондент холдинга «Комсомольская правда-Барнаул» Анна Семина, представитель компании Siberian Wellness в Барнауле, ключевой лидер Юлия Харламова.На маршруте будет шесть остановок, во время которых огонь зимней Универсиады-2019 поприветствуют студенты самых крупных вузов города.Из Барнаула огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Новосибирск, где 11 декабря пройдет следующий этап эстафеты. В Норильске огонь Студенческих игр встретят в январе.