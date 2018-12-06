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6 декабря 2018, 14:13



Сборная Норильска отправилась на краевой зимний фестиваль ГТО.

В первый день фестиваля на острове Отдыха в центре экстремального спорта (ЦЭС) «Спортэкс» участники покажут свои знания в конкурсной программе «Знатоки ГТО». За 10 минут им предстоит ответить на 15 вопросов на тему физической культуры и спорта, оказания первой медицинской помощи, истории и программы комплекса ГТО. Церемония открытия запланирована на 8 декабря и начнется в 10.00 на лыжном стадионе «Ветлужанка» (ул. Стасовой, 65). В этот же день здесь пройдет бег на лыжах, а затем участники продемонстрируют свою меткость в стрельбе из электронного оружия. Завершится фестиваль в ЦЭС «Спортэкс», где команды будут выступать в следующих видах: подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, упражнение на гибкость. По итогам фестиваля будут определены победители в командном и личном зачетах.

Просмотров:113 В Красноярске с 7 по 9 декабря пройдет региональный этап второго краевого зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослых. Для участия в соревнованиях заявились 48 команд, представляющие города и районы края, всего около 500 физкультурников. Впервые в фестивале принимают участие и норильчане. В Красноярск сегодня отправились 12 наших спортсменов в возрасте от 18 до 70 лет и старше. Среди них Сергей Мурашов, победитель Всемирных игр и чемпионата Европы по спортивной ходьбе среди ветеранов, Любовь Галина, участница летних Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, многократный победитель чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике.В первый день фестиваля на острове Отдыха в центре экстремального спорта (ЦЭС) «Спортэкс» участники покажут свои знания в конкурсной программе «Знатоки ГТО». За 10 минут им предстоит ответить на 15 вопросов на тему физической культуры и спорта, оказания первой медицинской помощи, истории и программы комплекса ГТО.Церемония открытия запланирована на 8 декабря и начнется в 10.00 на лыжном стадионе «Ветлужанка» (ул. Стасовой, 65). В этот же день здесь пройдет бег на лыжах, а затем участники продемонстрируют свою меткость в стрельбе из электронного оружия.Завершится фестиваль в ЦЭС «Спортэкс», где команды будут выступать в следующих видах: подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, упражнение на гибкость.По итогам фестиваля будут определены победители в командном и личном зачетах.