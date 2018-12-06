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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 декабря 2018, 15:01

Жители Красноярского края незаконно вывели за границу сотни миллионов рублей.


За десять месяцев 2018 года жители региона вывели за рубеж 371,6 млн рублей. Эта сумма почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на Сибирское таможенное управление.
Как сказано в сообщении, региональные таможенники возбудили 12 уголовных дел, связанных с уклонением от обязанностей по репатриации денежных средств. Капиталы, вложенные за границей, не возвращались в страну. Об одном таком случае Sibnovosti.ru рассказывали в ноябре текущего года. Бизнесмен из Красноярского края заключил фиктивный договор с британской компанией. Предприниматель через иностранного резидента отправил древесину в республику Узбекистан. За поставку красноярская компания должна была получить почти десять миллионов рублей. Однако заявленную сумму на счет никто не перевел.
В целом по Сибири таможенники в этом году возбудили 60 дел, связанных с незаконным выводом денег. Из-за рубежа не вернулось 3,2 млрд рублей. При этом лидером по количеству незаконных финансовых операций является Хакасия.
Самая распространенная схема вывода денег основывается на регистрации на подставных лиц фирм-однодневок. С ними заключают фиктивные контракты на поставку различных товаров, перечисляют деньги иностранным компаниям и не получают оплаченный товар до истечения срока договора.

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