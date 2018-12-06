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6 декабря 2018, 15:03



Енисейское пароходство признано ведущей организацией транспорта России по итогам 2018 года.

Национальный Реестр «Ведущие организации транспорта России» формируется ежегодно и представляет собой единый информационный ресурс по организациям и предприятиям транспорта, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие транспортной отрасли своего региона. Для включения в реестр предприятиям нужно не только добиться высоких производственных показателей, но и быть социально ответственными, внедрять новации в своей деятельности, применять новые организационные, технические и управленческие методики. Электронная база данных, размещенная на web-ресурсе www.leading-transport.ru, призвана помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как России, так и любой страны мира осуществлять поиск информации о лучших российских организациях, работающих в области оказания транспортных услуг.

Просмотров:111 С ходатайством о присвоении Енисейскому пароходству статуса ведущей организации транспорта России по итогам 2018 года выступило Министерство транспорта Красноярского края. АО «ЕРП» является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей и не первый год входит в число ведущих транспортных организаций России, сообщает пресс-служба ЕРП.Национальный Реестр «Ведущие организации транспорта России» формируется ежегодно и представляет собой единый информационный ресурс по организациям и предприятиям транспорта, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие транспортной отрасли своего региона.Для включения в реестр предприятиям нужно не только добиться высоких производственных показателей, но и быть социально ответственными, внедрять новации в своей деятельности, применять новые организационные, технические и управленческие методики.Электронная база данных, размещенная на web-ресурсе www.leading-transport.ru, призвана помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как России, так и любой страны мира осуществлять поиск информации о лучших российских организациях, работающих в области оказания транспортных услуг.