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6 декабря 2018, 15:48



Руководитель штаба краевой полиции Константин Пастухов посетил с рабочим визитом Норильск.

Начальник штаба ГУ МВД по краю поощрил почетной грамотой за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности МВД России заместителя начальника - начальника полиции отдела МВД России по Норильску подполковника полиции Владислава Фальченко. Благодарственным письмом отмечен командир отдельного батальона ППСП норильского ОМВД подполковник полиции Евгений Ромашкин. Медалью «За отличие в службе 1-й степени» награжден начальник тыла Дмитрий Ковтунов. Медалью «За отличие в службе 3-й степени» награжден заместитель начальника ОМВД - начальник следственного отдела Роман Войцешко. Еще шесть сотрудников получили очередные звания.

Просмотров:90 В рамках выезда начальник штаба ГУ МВД по Красноярскому краю полковник внутренней службы Константин Пастухов провел совещание с личным составом ОМВД России по г. Норильску и обозначил приоритетные задачи оперативных служб, влияющие на качество расследования уголовных дел. Заслушав выступления руководителей подразделений норильской полиции, Константин Пастухов отметил высокие результаты по некоторым направлениям оперативно-служебной деятельности. Наряду с этим был определен и ряд направлений, требующих внимания полицейских.Начальник штаба ГУ МВД по краю поощрил почетной грамотой за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности МВД России заместителя начальника - начальника полиции отдела МВД России по Норильску подполковника полиции Владислава Фальченко. Благодарственным письмом отмечен командир отдельного батальона ППСП норильского ОМВД подполковник полиции Евгений Ромашкин. Медалью «За отличие в службе 1-й степени» награжден начальник тыла Дмитрий Ковтунов. Медалью «За отличие в службе 3-й степени» награжден заместитель начальника ОМВД - начальник следственного отдела Роман Войцешко. Еще шесть сотрудников получили очередные звания.