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6 декабря 2018, 15:48



Сегодня депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон, который обеспечивает повышение с 1 января 2019 года минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает НИА-Красноярск.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации в текущем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поэтапно доведен до величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. С 1 января 2019 года МРОТ в Российской Федерации снова увеличится и составит 11 280 рублей, отметили в краевом министерстве финансов. Минимальный уровень заработной платы в Красноярском крае с учетом районного коэффициента и северной надбавки составит 18 048 рублей по центральным и южным территориям края с дифференциацией по городам и районам. Так, в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе – 29 328 рублей.

Просмотров:74 Сегодня депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон, который обеспечивает повышение с 1 января 2019 года минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает НИА-Красноярск.В соответствии с поручением президента Российской Федерации в текущем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поэтапно доведен до величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. С 1 января 2019 года МРОТ в Российской Федерации снова увеличится и составит 11 280 рублей, отметили в краевом министерстве финансов.Минимальный уровень заработной платы в Красноярском крае с учетом районного коэффициента и северной надбавки составит 18 048 рублей по центральным и южным территориям края с дифференциацией по городам и районам. Так, в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе – 29 328 рублей.