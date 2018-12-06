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6 декабря 2018, 16:22



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.

минерально-сырьевого комплекса выполнили план по добыче руды более чем на 100%: на медном заводе выполнение плана по выпуску черновой меди составило 101%, катодов медных – 102%, металлов платиновой группы в платиновых концентратах – 102%, производство никеля в файнштейне на Надеждинском металлургическом заводе составило 104%. «В прошлом месяце нам приходилось актировать автотранспорт, тем не менее транспортники со своими задачами справились - как на норильской площадке, так и на талнахской», - сказал Владимир Григорчук. Он также отметил, что в ноябре крупных остановок производства не было. Однако в этот период велись текущие ремонты оборудования: на медном заводе на десять суток останавливали анодную печь № 1, на руднике «Таймырский» провели замену направляющего каната № 1 на южной подъемной машине скипового ствола № 3, ремонтировали ленточный конвейер № 10 на «Таймырском». В третьей декаде ноября после капитального ремонта заработала южная подъемная машина скипового ствола № 1 на руднике «Октябрьский», которая находилась в ремонте с июля. Кроме того, в начале декабря была проведена двухсуточная остановка первой технологической линии на НМЗ, отремонтированы гран-бассейн, линии сушильного оборудования и котел-утилизатор. В это время, поясняет Владимир Григорчук, на Талнахской обогатительной фабрике также провели текущий ремонт дробильного оборудования конвейерного транспорта. В завершение брифинга и. о. начальника производственного управления добавил, что больше в декабре крупных остановок не планируется, предприятия нацелены на стабильную работу, на завершение года с выполнением всех планов и обязательств.

Просмотров:70 В ходе традиционного брифинга Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ «Норникеля», сообщил, что в ноябре, несмотря на непростые метеоусловия, предприятия Заполярного филиала отработали стабильно и слаженно, все обязательства по выполнению производственной программы исполнены. Так, предприятияминерально-сырьевого комплекса выполнили план по добыче руды более чем на 100%: на медном заводе выполнение плана по выпуску черновой меди составило 101%, катодов медных – 102%, металлов платиновой группы в платиновых концентратах – 102%, производство никеля в файнштейне на Надеждинском металлургическом заводе составило 104%.Он также отметил, что в ноябре крупных остановок производства не было. Однако в этот период велись текущие ремонты оборудования: на медном заводе на десять суток останавливали анодную печь № 1, на руднике «Таймырский» провели замену направляющего каната № 1 на южной подъемной машине скипового ствола № 3, ремонтировали ленточный конвейер № 10 на «Таймырском». В третьей декаде ноября после капитального ремонта заработала южная подъемная машина скипового ствола № 1 на руднике «Октябрьский», которая находилась в ремонте с июля.Кроме того, в начале декабря была проведена двухсуточная остановка первой технологической линии на НМЗ, отремонтированы гран-бассейн, линии сушильного оборудования и котел-утилизатор. В это время, поясняет Владимир Григорчук, на Талнахской обогатительной фабрике также провели текущий ремонт дробильного оборудования конвейерного транспорта.В завершение брифинга и. о. начальника производственного управления добавил, что больше в декабре крупных остановок не планируется, предприятия нацелены на стабильную работу, на завершение года с выполнением всех планов и обязательств.