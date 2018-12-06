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6 декабря 2018, 16:35



Сегодня в Норильске стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»

Всего в городском этапе несколько ступеней. Кроме методического объединения, учителям, надо будет провести открытые уроки - причем не в своей школе и не у своих учеников, а у совершенно незнакомых детей в чужом учебном заведении. Кроме того, вместо эссе, которое учителя обычно писали на одну из заданных тем, в этом году решено ввести другое конкурсное испытание - компетентностное задание (в него входит работа с текстом и ответы на вопросы). В итоге, на протяжении всего муниципального этапа «Учителя года» каждый педагог должен будет доказать, что его видение школьной системы, методы и подходы к детям и освоению того или иного предмета - самые действенные, современные, живые, перспективные. Учителя говорят и спорят о том, как лучше мотивировать детей, какие инструменты для этого более годны, на какие профессиональные эксперименты они готовы ради достижения цели, как организовать работу детей в команде и на результат и т.д. Среди норильских конкурсантов этого сезона - учителя физкультуры, истории, математике, русского языка и литературы, педагоги начальных классов и т.д.. Из 19 человек - 17 женщин и двое мужчин. Все они представят на суд жюри эффективный педагогический опыт через интерактивные формы презентации: выставку наглядного материала, стендовую презентацию, демонстрацию собственного опыта на основе видеоматериала и т.д. Сегодня о своем педагогическом кредо рассказали 10 педагогов-конкурсантов. Завтра, во втором потоке первого конкурса «Учителя года», собственные наработки и методические «фишки» продемонстрирует еще девять человек. Компетентностное задание назначено на 14 декабря. Лучшим из учителей муниципального этапа, которые сегодня состязаются между собой, предстоит следующий этап "Учителя года-2019" - поездка в Красноярск на краевое состязание, победители которого, в свою очередь, будут представлять регион в столице России.

Просмотров:67 Первыми испытаниями для педагогов из разных школ НПР, а их в этом году 19 человек, стало проведение методического объединения.Всего в городском этапе несколько ступеней. Кроме методического объединения, учителям, надо будет провести открытые уроки - причем не в своей школе и не у своих учеников, а у совершенно незнакомых детей в чужом учебном заведении. Кроме того, вместо эссе, которое учителя обычно писали на одну из заданных тем, в этом году решено ввести другое конкурсное испытание - компетентностное задание (в него входит работа с текстом и ответы на вопросы).В итоге, на протяжении всего муниципального этапа «Учителя года» каждый педагог должен будет доказать, что его видение школьной системы, методы и подходы к детям и освоению того или иного предмета - самые действенные, современные, живые, перспективные. Учителя говорят и спорят о том, как лучше мотивировать детей, какие инструменты для этого более годны, на какие профессиональные эксперименты они готовы ради достижения цели, как организовать работу детей в команде и на результат и т.д.Среди норильских конкурсантов этого сезона - учителя физкультуры, истории, математике, русского языка и литературы, педагоги начальных классов и т.д.. Из 19 человек - 17 женщин и двое мужчин. Все они представят на суд жюри эффективный педагогический опыт через интерактивные формы презентации: выставку наглядного материала, стендовую презентацию, демонстрацию собственного опыта на основе видеоматериала и т.д.Сегодня о своем педагогическом кредо рассказали 10 педагогов-конкурсантов. Завтра, во втором потоке первого конкурса «Учителя года», собственные наработки и методические «фишки» продемонстрирует еще девять человек. Компетентностное задание назначено на 14 декабря.Лучшим из учителей муниципального этапа, которые сегодня состязаются между собой, предстоит следующий этап "Учителя года-2019" - поездка в Красноярск на краевое состязание, победители которого, в свою очередь, будут представлять регион в столице России.