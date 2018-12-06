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6 декабря 2018, 18:03



Почти на 17 тысяч рублей «разорит» Новый год среднестатистического россиянина

Как пишут «Ведомости», год назад было около 16 000 рублей. И пять лет назад эти цифры не очень отличались. Отсюда эксперты делают вывод, что россияне экономят на новогодних праздниках. Самые желанные подарки у россиян, по данным Deloitte, – деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, но они получат традиционные шоколад и косметику.

Просмотров:140 Сотрудники Deloitte провели исследование «Новый год и Рождество – 2019». Согласно этим данным, кошелек среднестатистического россиянина опустеет примерно на 16900 рублей. Эти средства пойдут на еду и напитки (47%), на подарки (42%), остальное – на развлечения, сообщает НИА-Красноярск.Как пишут «Ведомости», год назад было около 16 000 рублей. И пять лет назад эти цифры не очень отличались. Отсюда эксперты делают вывод, что россияне экономят на новогодних праздниках.Самые желанные подарки у россиян, по данным Deloitte, – деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, но они получат традиционные шоколад и косметику.