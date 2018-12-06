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6 декабря 2018, 18:29



«РобоАрт» собрал единомышленников. Городской конкурс по конструированию и робототехнике «Роботы на предприятии будущего» провел в Норильске клуб детского творческого и раннего развития «Чудо Дети»

В конкурсе поучаствовало 65 детей, на суд жюри было представлена 73 работы. Номинаций в конкурсе было несколько. Среди них – «Графические работы» (модели, изображенные на плоскости, изготовленные с помощью любой графической программы); «Статические роботы» и «Движущиеся роботы» (модели роботов или механизмов, способных выполнять какие-то действия) На днях жюри определило лучших конструкторов по каждому направлению. В дополнение к спискам финалистов (их будет по три в каждой номинации) добавились имена ребятишек, которые получат специальные призы за оригинальность, творческий, научный подход и даже за необычное инженерное решение. Среди множества предоставленных на конкурс моделей оказались, например, роботы-спасатели, робот-хранитель конфет, робот-мухобойка, робот-собака, помогающая человеку и т.д. Ребят, чье конструкторское видение оказалось наиболее неожиданным и перспективным, ждут призы от спонсоров мероприятия, его финал состоится 15 декабря в Городском центре культуры. Получит подарок и обладатель приза зрительских симпатий, - его определит голосование в специальной группе на сайте ВКонтакте. Проголосовать можно по ссылке: Детский центр гармоничного развития «Чудо Дети» не первый раз проводит интеллектуальные состязания подобного рода. Напомним, проект «Чудо дети» стал одним из победителей в рамках обучающего курса «Социальное предпринимательство» Академии социального партнерства и благотворительной программы «Норникедля» «Мир новых возможностей».

Просмотров:118 Интеллектуальное состязание для детей в возрасте от 5 до 12 лет клуб задумал в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» при поддержке норильского управления общего и дошкольного образования, а также Агентства развития Норильска.В конкурсе поучаствовало 65 детей, на суд жюри было представлена 73 работы. Номинаций в конкурсе было несколько. Среди них – «Графические работы» (модели, изображенные на плоскости, изготовленные с помощью любой графической программы); «Статические роботы» и «Движущиеся роботы» (модели роботов или механизмов, способных выполнять какие-то действия)На днях жюри определило лучших конструкторов по каждому направлению.В дополнение к спискам финалистов (их будет по три в каждой номинации) добавились имена ребятишек, которые получат специальные призы за оригинальность, творческий, научный подход и даже за необычное инженерное решение. Среди множества предоставленных на конкурс моделей оказались, например, роботы-спасатели, робот-хранитель конфет, робот-мухобойка, робот-собака, помогающая человеку и т.д.Ребят, чье конструкторское видение оказалось наиболее неожиданным и перспективным, ждут призы от спонсоров мероприятия, его финал состоится 15 декабря в Городском центре культуры. Получит подарок и обладатель приза зрительских симпатий, - его определит голосование в специальной группе на сайте ВКонтакте. Проголосовать можно по ссылке: https://m.vk.com/app6465967_-100809999?act=app_r Детский центр гармоничного развития «Чудо Дети» не первый раз проводит интеллектуальные состязания подобного рода. Напомним, проект «Чудо дети» стал одним из победителей в рамках обучающего курса «Социальное предпринимательство» Академии социального партнерства и благотворительной программы «Норникедля» «Мир новых возможностей».