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6 декабря 2018, 18:55



Требуется помощь неравнодушных горожан. Суровая зима находит слабые точки у здания приюта благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»

По словам, председателя благотворительного фонда «Даря надежду» Марины Захаровой, то, что северная зима показала свой суровый нрав - это даже хорошо. Сразу стали заметны слабые места в самом здании, в частности стало понятно, какие помещения необходимо дополнительно утеплять и ставить радиаторы. Одной из таких комнат оказалась карантинная для кошек, в которой временно находятся животные, подобранные на улице или привезенные с предприятий. Сейчас котофеи, которые находились в ней переведены в общую кошачью комнату. К счастью, у них закончился карантинный период, а вот новых в приют брать нельзя из-за того, что сейчас в карантинной царит настоящий зимний холод. Одна из стен, которая прилегает к разрушенной части здания настолько ледяная, что даже вода в мисках на полу замерзает. Чтобы утеплить карантинную на холодной стене необходимо наварить еще один радиатор. На это нужно порядка 20 тысяч рублей. Однако, это не единственная статья расходов. Животных нужно еще и вакцинировать от различных инфекций. В ветеринарной аптеке руководителю приюта предложили выкупить 30 доз вакцины «Глобкан» для кошек по цене 100 рублей за дозу, то есть, на закупку вакцины необходимо три тысячи рублей. Приюту требуется финансовая помощь. Реквизиты благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»: Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. Или на карту волонтера по мобильному банку 89131628072. Можно сделать пометки «отопление» или «сыворотка». Фото Екатерина Шаламова

Просмотров:135 В здании приюта нужно срочно утеплить карантинную комнату для животных. Первая же зима в новом здании вскрыла проблемы старого помещения. Напомним, здание на Заводской, 19 благотворительному фонду помощи бездомных животных «Даря надежду» под приют администрация города выделила в безвозмездное пользование в 2015 году. До этого, более десяти лет строение стояло законсервированным. В конце 2016 года здесь началась работа по восстановлению системы отопления, и весной этого года волонтеры и животные отпраздновали долгожданное новоселье.По словам, председателя благотворительного фонда «Даря надежду» Марины Захаровой, то, что северная зима показала свой суровый нрав - это даже хорошо. Сразу стали заметны слабые места в самом здании, в частности стало понятно, какие помещения необходимо дополнительно утеплять и ставить радиаторы. Одной из таких комнат оказалась карантинная для кошек, в которой временно находятся животные, подобранные на улице или привезенные с предприятий. Сейчас котофеи, которые находились в ней переведены в общую кошачью комнату. К счастью, у них закончился карантинный период, а вот новых в приют брать нельзя из-за того, что сейчас в карантинной царит настоящий зимний холод. Одна из стен, которая прилегает к разрушенной части здания настолько ледяная, что даже вода в мисках на полу замерзает.Чтобы утеплить карантинную на холодной стене необходимо наварить еще один радиатор. На это нужно порядка 20 тысяч рублей.Однако, это не единственная статья расходов. Животных нужно еще и вакцинировать от различных инфекций. В ветеринарной аптеке руководителю приюта предложили выкупить 30 доз вакцины «Глобкан» для кошек по цене 100 рублей за дозу, то есть, на закупку вакцины необходимо три тысячи рублей.Приюту требуется финансовая помощь. Реквизиты благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»:Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. Или на карту волонтера по мобильному банку 89131628072. Можно сделать пометки «отопление» или «сыворотка».Фото Екатерина Шаламова