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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 декабря 2018, 18:56

На Таймыре введена в эксплуатацию ледовая переправа через реку Дудинка


С сегодняшнего дня введена в эксплуатацию ежегодно восстанавливаемая ледовая переправа через реку Дудинка (от нулевого причала до посадочной площадки «Дудинка»). Протяженность переправы 450 метров, ее ширина 16 метров.
Используется она для перевозки пассажиров с посадочной площадки «Дудинка» и будет действовать в зимний период 2018-2019 годов, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.
Накануне ледовую переправу принимала работала комиссия. По произведенным замерам льда было установлено, что его толщина позволяет проезд по нему легкового транспорта весом до 3,5 тонн.
Установлен регламент работы ледовой переправы - с 8:00 до 18:00 часов в рабочие дни.

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