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6 декабря 2018, 19:10



По факту ДТП под Дудинкой, в котором погибли два человека и пострадали несовершеннолетние дети, возбуждено два уголовных дела, проводится служебное расследование

Напомним, 1 декабря 2018 года, на 20 км автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск водитель микроавтобуса «Фольксваген» допустил столкновение со стоящим на полосе движения автомобилем КАМАЗ. В микроавтобусе находилось шесть юношей, в возрасте 13-14 лет. Группа детей ехала на соревнования по греко-римской борьбе из Дудинки в Талнах. Четверо детей — жители поселка Носок, двое спортсменов – учащиеся Дудинских средних школ №1 и №7. В результате ДТП водитель автомобиля и тренер ребят погибли на месте, подростки госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Как стало известно в ходе предварительной проверки, столкновение произошло в условиях плохой видимости на дороге. Отметим, что именно по причине неблагоприятных погодных условий для обеспечения безопасности детей, две заявки от других дудинских сборных команд, которые в этот же день должны были отправиться на соревнования в Норильск, Таймырская транспортная компания отклонила. Команда Носковской школы в районную администрацию с просьбой о предоставлении транспорта не обращалась, решение вывезти группу ребят тренер принял самостоятельно. «Очень важно, чтобы и родители, и педагоги корректно понимали причины отказа транспортной компании в перевозке детей. Если это происходит, то в первую очередь по причине соблюдения требований. Альтернативных методов транспортировки детей в таких случаях быть не должно! К организации такого рода выездов нужно быть крайне внимательными, беспрекословно соблюдать требования перевозок детей», - подчеркнул Глава Таймыра. Он также поручил ответственным лицам провести ряд совещаний – семинаров с участием сотрудников Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, специалистов сферы образования, представителей спортивных федераций, ответственных за организацию перевозки детей, на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения и организация перевозок несовершеннолетних». «Наша задача сейчас – максимально оперативно организовать всю необходимую работу по поддержке пострадавших несовершеннолетних детей, их родственников и близких погибшего тренера. По результатам проверки важно предпринять меры для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. Также необходимо разработать рекомендации для директоров образовательных организаций, руководителей спортивных и творческих учреждений по организации выезда детей на мероприятия и соревнования за пределы муниципального района», - распорядился Сергей Ткаченко. Глава Таймыра также поблагодарил медицинских работников за слаженную работу и своевременное принятие решений в части подключения к оказанию медицинской помощи специалистов из г.Норильска, привлечение санавиации для доставки тяжело пострадавших в Оганерскую больницу. По информации начальника Отдела МВД России по Таймырскому району Сергея Григорьева, по факту ДТП правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, ведется следствие. В учреждениях и организациях Таймыра в эти дни организован сбор денежных средств для оказания финансовой помощи семья пострадавших детей.

Просмотров:129 Глава Таймыра Сергей Ткаченко поручил провести служебное расследование по факту резонансной трагедии, случившейся на трассе Дудинка-Алыкель-Норильск в минувшую субботу с участием детей-спортсменов, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Напомним, 1 декабря 2018 года, на 20 км автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск водитель микроавтобуса «Фольксваген» допустил столкновение со стоящим на полосе движения автомобилем КАМАЗ. В микроавтобусе находилось шесть юношей, в возрасте 13-14 лет. Группа детей ехала на соревнования по греко-римской борьбе из Дудинки в Талнах. Четверо детей — жители поселка Носок, двое спортсменов – учащиеся Дудинских средних школ №1 и №7. В результате ДТП водитель автомобиля и тренер ребят погибли на месте, подростки госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.Как стало известно в ходе предварительной проверки, столкновение произошло в условиях плохой видимости на дороге. Отметим, что именно по причине неблагоприятных погодных условий для обеспечения безопасности детей, две заявки от других дудинских сборных команд, которые в этот же день должны были отправиться на соревнования в Норильск, Таймырская транспортная компания отклонила. Команда Носковской школы в районную администрацию с просьбой о предоставлении транспорта не обращалась, решение вывезти группу ребят тренер принял самостоятельно.«Очень важно, чтобы и родители, и педагоги корректно понимали причины отказа транспортной компании в перевозке детей. Если это происходит, то в первую очередь по причине соблюдения требований. Альтернативных методов транспортировки детей в таких случаях быть не должно! К организации такого рода выездов нужно быть крайне внимательными, беспрекословно соблюдать требования перевозок детей», - подчеркнул Глава Таймыра.Он также поручил ответственным лицам провести ряд совещаний – семинаров с участием сотрудников Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, специалистов сферы образования, представителей спортивных федераций, ответственных за организацию перевозки детей, на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения и организация перевозок несовершеннолетних».«Наша задача сейчас – максимально оперативно организовать всю необходимую работу по поддержке пострадавших несовершеннолетних детей, их родственников и близких погибшего тренера. По результатам проверки важно предпринять меры для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. Также необходимо разработать рекомендации для директоров образовательных организаций, руководителей спортивных и творческих учреждений по организации выезда детей на мероприятия и соревнования за пределы муниципального района», - распорядился Сергей Ткаченко.Глава Таймыра также поблагодарил медицинских работников за слаженную работу и своевременное принятие решений в части подключения к оказанию медицинской помощи специалистов из г.Норильска, привлечение санавиации для доставки тяжело пострадавших в Оганерскую больницу.По информации начальника Отдела МВД России по Таймырскому району Сергея Григорьева, по факту ДТП правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, ведется следствие.В учреждениях и организациях Таймыра в эти дни организован сбор денежных средств для оказания финансовой помощи семья пострадавших детей.