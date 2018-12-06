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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:13 Молодежь Таймыра вернулась из Санкт-Петербурга, где приимала участие в форуме «Российский Север»
19:10 По факту ДТП под Дудинкой, в котором погибли два человека и пострадали несовершеннолетние дети, возбуждено два уголовных дела, проводится служебное расследование
18:56 На Таймыре введена в эксплуатацию ледовая переправа через реку Дудинка
18:55 Требуется помощь неравнодушных горожан. Суровая зима находит слабые точки у здания приюта благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»
18:29 «РобоАрт» собрал единомышленников. Городской конкурс по конструированию и робототехнике «Роботы на предприятии будущего» провел в Норильске клуб детского творческого и раннего развития «Чудо Дети»
18:03 Почти на 17 тысяч рублей «разорит» Новый год среднестатистического россиянина
16:35 Сегодня в Норильске стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019».
16:22 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.
15:48 Сегодня депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон, который обеспечивает повышение с 1 января 2019 года минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает НИА-Красноярск.
15:48 Руководитель штаба краевой полиции Константин Пастухов посетил с рабочим визитом Норильск.
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