Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 декабря 2018, 19:13



Молодежь Таймыра вернулась из Санкт-Петербурга, где приимала участие в форуме «Российский Север»

Эксперты отметили что, не смотря на территориальную отдаленность, таймырцы предложили ряд современных идей, которые возможно будут реализованы на федеральном уровне. В первую очередь, это касается обсуждений с остальными участниками форума, проекта ресурсного образовательного центра сохранения и развития родных языков. Основные итоги форума уже подведены. Заложен фундамент для формирования сообщества молодых людей – специалистов различных отраслей, способных консолидировать усилия для решения социально значимых проблем Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, под эгидой Молодежного Совета АКМСС и ДВ. Создана молодежная рабочая группа по разработке показателей устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Координатором группы стала эксперт по устойчивому развитию арктических территорий кандидат наук Елена Балдеску. Подготовлены и переданы в Комитет ГД РФ по делам национальностей инициативы, направленные на совершенствование законодательства о коренных малочисленных народах и развитии Арктической зоны РФ.

Просмотров:125 Ключевой темой IV Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север» стала «Роль образования в устойчивом развитии коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Спикеры и участники форума в течение четырех дней обсуждали вопросы, касающихся развития образования и сохранения культуры коренных малочисленных народов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Эксперты отметили что, не смотря на территориальную отдаленность, таймырцы предложили ряд современных идей, которые возможно будут реализованы на федеральном уровне. В первую очередь, это касается обсуждений с остальными участниками форума, проекта ресурсного образовательного центра сохранения и развития родных языков.Основные итоги форума уже подведены. Заложен фундамент для формирования сообщества молодых людей – специалистов различных отраслей, способных консолидировать усилия для решения социально значимых проблем Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, под эгидой Молодежного Совета АКМСС и ДВ.Создана молодежная рабочая группа по разработке показателей устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Координатором группы стала эксперт по устойчивому развитию арктических территорий кандидат наук Елена Балдеску. Подготовлены и переданы в Комитет ГД РФ по делам национальностей инициативы, направленные на совершенствование законодательства о коренных малочисленных народах и развитии Арктической зоны РФ.