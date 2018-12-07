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7 декабря 2018, 10:29



Александр Пестряков: «Реализация основных точек роста Норильска может сделать Норильск центром опорной зоны Арктики».

Форум, в котором участвуют представители 40 российских регионов и 20 зарубежных стран, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Спикер норильского парламента озвучил свой доклад в рамках круглого стола «Арктические муниципалитеты: от выживания к устойчивому развитию». Александр Пестряков отметил, что в Норильске существует 6 перспективных точек роста: индустриальная экономика, экология, цифровизация, арктический инжиниринг, реновация жилищного фонда и научно-туристический кластер «Плато Путорана». Реализация мероприятий каждого из этих направлений является основой социально-экономической стабильности и устойчивого развития северных территорий. В то же время Александр Пестряков подчеркнул, что без финансовой поддержки федерального центра и реализации крупных инвестиционных проектов полноценное развитие северных территорий невозможно. «Реализация основных точек роста Норильска может сделать Норильск центром опорной зоны Арктики. Именно Норильск способен стать консолидирующим и координирующим центром Арктики и может рассматриваться как кадровый, технологический, сервисный центр, центр апробаций, внедрения и мониторинга новых решений и подходов в условиях Крайнего Севера, место для полноценного и комфортного семейного проживания квалифицированных кадров, задействованных в освоении российской Арктики. В то же время Норильск, имея развитую социальную инфраструктуру может рассматриваться в качестве города для полноценного и комфортного проживания квалифицированных специалистов с семьями», - подчеркнул в своём докладе председатель норильского горсовета Александр Пестряков Как сообщалось, резолюция, принятая по итогам форума, будет направлена в профильные министерства правительства РФ, комитеты Государственной Думы РФ для учёта в работе и подготовки аргументированных ответов на инициативы участников дискуссий.

Просмотров:205 Председатель норильского горсовета Александр Пестряков выступил с докладом «Арктический моногород Норильск. Точки роста» на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».Форум, в котором участвуют представители 40 российских регионов и 20 зарубежных стран, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Спикер норильского парламента озвучил свой доклад в рамках круглого стола «Арктические муниципалитеты: от выживания к устойчивому развитию». Александр Пестряков отметил, что в Норильске существует 6 перспективных точек роста: индустриальная экономика, экология, цифровизация, арктический инжиниринг, реновация жилищного фонда и научно-туристический кластер «Плато Путорана». Реализация мероприятий каждого из этих направлений является основой социально-экономической стабильности и устойчивого развития северных территорий. В то же время Александр Пестряков подчеркнул, что без финансовой поддержки федерального центра и реализации крупных инвестиционных проектов полноценное развитие северных территорий невозможно.Как сообщалось, резолюция, принятая по итогам форума, будет направлена в профильные министерства правительства РФ, комитеты Государственной Думы РФ для учёта в работе и подготовки аргументированных ответов на инициативы участников дискуссий.