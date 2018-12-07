Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 декабря 2018, 10:42



Сегодня в Норильске стартует фестиваль профессионалов-наставников «Профи».

Проводится фестиваль в рамках проекта развития научно-технического творчества «Навигатор будущего», является частью программы ранней профориентации школьников по методике JuniorSkills, в которую также входит чемпионат рабочих профессий «Умные игры» и создает новые возможности для профессионального роста и тесного контакта всех экспертов и наставников. Организатором фестиваля выступает станция юных техников, а учредителями - управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» и методический центр города Норильска. Главная задача фестиваля - создание городского сообщества наставников и экспертов, осуществляющих подготовку и оценку работы участников чемпионата рабочих профессий «Умные игры», а также активное сопровождение других мероприятий в зависимости от отраслевой принадлежности. Пройдет фестиваль 8 декабря на станции юных техников (ул. Орджоникидзе, 14а) и в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса (1-й корпус, ул. Павлова, 13). Мероприятие соберет около 100 специалистов, это педагоги образовательных учреждений г. Норильска, работники «Норникеля» и специалисты городских организаций. Конкурсы будут проходить по девяти компетенциям: «Мобильная робототехника»; «Столярное дело»; «Токарное дело»; «Прототипирование»; «Электромонтажные работы»; «Графический дизайн»; «Дизайн интерьерных изделий»; «Агрономия»; «Технология моды». По итогам фестиваля участники, успешно выполнившие конкурсное задание, получат сертификаты, которые дают право подготовки команд школьников для участия в соревнованиях по соответствующим компетенциям. Наиболее успешные наставники получат дипломы победителей и призеров, а также памятные сувениры от компании «Норникель».

Просмотров:178 Это соревнования квалифицированных специалистов, имеющих профессиональный опыт в различных сферах деятельности и готовых стать наставниками людей и проектов.Проводится фестиваль в рамках проекта развития научно-технического творчества «Навигатор будущего», является частью программы ранней профориентации школьников по методике JuniorSkills, в которую также входит чемпионат рабочих профессий «Умные игры» и создает новые возможности для профессионального роста и тесного контакта всех экспертов и наставников.Организатором фестиваля выступает станция юных техников, а учредителями - управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» и методический центр города Норильска.Главная задача фестиваля - создание городского сообщества наставников и экспертов, осуществляющих подготовку и оценку работы участников чемпионата рабочих профессий «Умные игры», а также активное сопровождение других мероприятий в зависимости от отраслевой принадлежности.Пройдет фестиваль 8 декабря на станции юных техников (ул. Орджоникидзе, 14а) и в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса (1-й корпус, ул. Павлова, 13). Мероприятие соберет около 100 специалистов, это педагоги образовательных учреждений г. Норильска, работники «Норникеля» и специалисты городских организаций. Конкурсы будут проходить по девяти компетенциям: «Мобильная робототехника»; «Столярное дело»; «Токарное дело»; «Прототипирование»; «Электромонтажные работы»; «Графический дизайн»; «Дизайн интерьерных изделий»; «Агрономия»; «Технология моды».По итогам фестиваля участники, успешно выполнившие конкурсное задание, получат сертификаты, которые дают право подготовки команд школьников для участия в соревнованиях по соответствующим компетенциям. Наиболее успешные наставники получат дипломы победителей и призеров, а также памятные сувениры от компании «Норникель».