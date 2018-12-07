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7 декабря 2018, 10:49



Цвет настроения - «живой коралловый». Специалисты американского института цвета Pantone Color Institute назвали главный цвет 2019 года.

«Символизирующий внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, «живой коралловый» воплощает в себе нашу жажду игривого самовыражения», - так колористы характеризуют цвет наступающего года. «Миру, погрязшему в виртуальном общении, коралловый должен подарить новые эмоции, а кроме того, напомнить о серьезных изменениях, происходящих в природе по вине человека. Не видим причин, по которым стоит ждать следующего года, чтобы начать экспериментировать с цветом. Коралловый хорош и в аксессуарах, и в монохромных образах. К слову, если вы уже задумываетесь о новогоднем наряде, то советуем брать Living Coral на вооружение — цвет красиво смотрится в переливах шелка», - рассказали о цвете администраторы Instagram-аккаунта института.

Просмотров:191 Цветом года выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый», сообщает lenta.ru.«Миру, погрязшему в виртуальном общении, коралловый должен подарить новые эмоции, а кроме того, напомнить о серьезных изменениях, происходящих в природе по вине человека.Не видим причин, по которым стоит ждать следующего года, чтобы начать экспериментировать с цветом. Коралловый хорош и в аксессуарах, и в монохромных образах. К слову, если вы уже задумываетесь о новогоднем наряде, то советуем брать Living Coral на вооружение — цвет красиво смотрится в переливах шелка», - рассказали о цвете администраторы Instagram-аккаунта института.