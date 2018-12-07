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7 декабря 2018, 12:29



Норильчанин украл у работодателя медный кабель и выручил за это деньги. Материалы уголовного дела переданы в суд.

После обращения пострадавшей организации в полицию злоумышленник был задержан. Он дал признательные показания. В отношении него дознаватели отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:179 Преступление 39-летний житель Талнаха совершил в сентябре. Работая в одной из организаций города, он зашел в подсобку для хранения рабочего инвентаря и увидел там два мотка медного кабеля. Он их похитил и сдал в пункт приема металла, причинив тем самым работодателю ущерб на сумму более 50 тысяч рублей.После обращения пострадавшей организации в полицию злоумышленник был задержан. Он дал признательные показания. В отношении него дознаватели отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.